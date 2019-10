Empezar y Terminar

He escuchado el nuevo disco de los 091 y no se me ocurre nada que decir. Decir nuevo disco de los 091 es un eufemismo, un oxímoron, una metáfora. Suena extraño decir nuevo disco de los 091, como si ahora fuese 1991 y yo estuviese en Granada. Pero nada es nada ya y Lapido lo sabe y los 091 lo saben. Y no se me ocurre nada más. Hablaré pues de lo que dicen los demás. He leído críticas en revistas musicales y críticas en Facebook. Aclaro, hace siglos que la crítica musical dejo de existir y mutó en reseña musical. Aclaro, Facebook es el periodismo toda vez que el periodismo ya no existe al igual que ya no existe casi nada. Explico, todo vale y vale todo, lo mismo da uno que escribe su primer texto en Facebook y tiene faltas de ortografía que un periodista que lleva 40 años de oficio. No estarás conforme, de acuerdo, pero si te rindes a la realidad terminarás antes. Terminarás antes lo que empezaste, Lapido. Las revistas de rock que todavía sobreviven sin mácula (la revista, Ruta 66), sobreviven sin mácula porque nunca ponen el dedo en la llaga. Si no te gusta un disco pues lo reseñas y ya está. No ofendas al artista, no digas que las canciones son mediocres, no digas que los 091 están copiando a los 091, no resaltes las fisuras, si no experimentas ninguna emoción di cosas como que es un disco que hay que escuchar muchas veces para que te guste, no te crees enemigos, respeta las ilusionantes propuestas del grupo mítico (en Granada los llamaban el grupo mítico), haz la pose del fan que siempre dice que todo lo que hacen sus admirados es mágico, valora el trabajo que hay detrás de todo eso, el esfuerzo, no seas cenizo y ahora que se les reconoce el éxito y tienen camerinos con minibar no les agües la fiesta, ahora que pueden cantar canciones de perdedores siendo los ganadores, no insultes a los rendidos admiradores, ríndete a la masa, no seas un herético proclamador del maligno ante los popes de la verdad si no quieres sucumbir en la hoguera purificadora del ostracismo. Dónde estabais entonces, cuando tanto os necesité, deberíais cantar, y entonces recordaría alguna letra de alguna canción del nuevo disco. Nuevo disco, como si hace 25 años fuese anteayer. Yo titularía la canción como Venimos a ganar la guerra que quisimos perder, pues si la ganas, la perderás y si la pierdes, la ganarás. Tendré que escucharlo más veces pero tienes razón, Lapido, gana la nostalgia.