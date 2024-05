Estos tiempos convulsos de fanatismo y barbarie, son la consecuencia de nuestra indolencia al desertar de nuestros deberes como ciudadanos. En las sesiones del Congreso escuchamos a diputados ufanarse de proponer leyes para “atar corto a la prensa”. Vemos a políticos profesionales blanqueando el terrorismo, adoctrinando y negando perversamente el valor del conocimiento y la duda razonable. Jugando a la ruleta rusa con las relaciones diplomáticas de España. Sometimiento. Fatal arrogancia. Los abusos en las relaciones de poder, el descuidar el buen estado y salud de los contrapesos que necesitan, trae como consecuencia que las élites que las gestionan se convenzan de que están por encima de la ley. No olvidemos nunca que los grupos sociales rectores salen del conjunto de la sociedad. Cuando no cuidamos de exigirnos velar por el valor de la educación y la cultura, el sistema es vulnerable a la corrupción. Siempre produce monstruos la corrupción. La fiereza que vive latente en la naturaleza humana, en combinación con el poder sin límites, infecta el mundo de barbarie. En el siglo XXI, donde gracias a la tecnología tenemos oportunidad de acercarnos al conocimiento como nunca había sucedido, resulta que vienen a imponernos el más grosero analfabetismo funcional. Y sobre todas las cosas, desmoralizar a la población. Fulminar la capacidad de pensar y actuar de la sociedad civil. Si elegimos vivir civilizadamente, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley es nuestro primordial trabajo. El pensamiento político, diferenciar entre el bien y el mal, está por encima de cualquier ideología política. Partidos políticos, rentistas, grupos de presión (los famosos lobbies) financieros, corporativos y de agendas globalistas; humildad. ¿No es políticamente correcto? No importa. La vida les recordará que son mortales. Hemos permitido que la política sea una maniquea profesión privilegiada y en menuda ruina estamos enredados. En la Eneida (19 a.C.) Virgilio escribió “No te inclines ante la adversidad; más bien oponte audazmente a ella.” La Eneida es una de las obras más consultadas en las bibliotecas y de los libros más vendidos. Profundiza en los problemas de la vida y la muerte. Virgilio la escribió al terminar las guerras civiles que asolaron Roma tras el asesinato de César para contribuir a su reconstrucción. En España necesitamos escribir nuestra Eneida.