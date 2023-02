En la España de Franco, todos los peligros para a la Patria -y, por extensión, para la Humanidad- eran atribuidos a una conspiración judeo-masónica-comunista. Mediante esa entidad magmática y difusa se articulaba un antídoto comunicativo de espectro casi ilimitado y, en consecuencia, de utilidad universal. Cualquier desgracia, cualquier imprevisto inoportuno, cualquier incomodidad, encontraba una explicación automática en esa causa, maléfica por antonomasia. El mantra franquista, por lo demás, seguía una tradición inaugurada por la inefable Falange Española, cuando definió España como una unidad de destino en lo universal. No dejaba de ser una extraordinaria entelequia que tampoco definía nada tangible ni directamente inteligible. Pero, sin embargo, ejerció como argumento de autoridad y, sobre todo, como referencia iluminadora. No han faltado voces malvadas que han atribuido el uso y abuso de esas entelequias verbales al consumo desmedido de alucinógenos. Pero, a diferencia de sus colegas nazis, nadie ha documentado tal circunstancia entre las filas acaudilladas por el Generalísimo. Además, el tópico de la conspiración judeo-masónica había circulado ya desde el siglo XIX, sobre todo entre los círculos católicos tradicionalistas. Eso se ajusta más a lo verosímil. Tampoco es cuestión de concederle al Franquismo el más mínimo crédito de creatividad intelectual, aunque sea una intelectualidad estrafalaria. Lo que no podía ni imaginarme es que tan burda y obtusa retórica de masas reapareciese en el milenio siguiente; menos aún que lo hiciese justo en las supuestas antípodas del Caudillo, entre los nietos de algunos de los antiguos conspiradores contra la esencia patria. De un tiempo a esta parte, todo lo que incomoda a Irene Montero y/o a su ministerio forma parte de una conspiración patriarcal-fascista. No importa que sean hechos tan evidentes como la desastrosa aplicación de la tristemente famosa "Ley del sí es sí". Ante su indiscutible descarrilamiento ha reaccionado la sociedad española en su conjunto. Incluso Núñez Feijóo anunció una tregua política unilateral para ponerse a disposición del ejecutivo y tratar de solucionar ese entuerto. El Ministerio de Justicia no ha vacilado en asumir públicamente su responsabilidad. Y así sucesivamente hasta llegar al Ministerio de Igualdad. Ahí el discurso cambia drásticamente. Nadie se ha equivocado, la ley en sí es magnífica, su elaboración es ejemplar, se acomoda como un guante a las necesidades del país y, frente a tanta contestación, solo cabe una explicación: la conspiración patriarcal-fascista.