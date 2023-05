Le pregunto si tratará con Biden lo de Palomares y me contesta que le hará viviendas para el alquiler social. Llamo a Moncloa para entrevistar a Pedro Sánchez y me dicen que me ponga a la cola, aunque me advierten de que el presidente ya sólo va a conceder entrevistas sin preguntas o, en el mejor de los casos, sin respuestas, pues le ha cogido el gustillo a que en sus comparecencias los periodistas no rasquen bola. Menos mal que como la entrevista es inventada, me salto la cola y empiezo.-Buenos días, presidente, le preguntaron muchas veces en sede parlamentaria si destituyó a la entonces titular de Exteriores, González Laya, por presiones marroquíes y usted, como el que oye llover, y mire que ahora eso es difícil. ¿Qué haría si Rabat le pidiera mañana el cese de Yolanda por decir que Marruecos es una dictadura?-Las viviendas destinadas al alquiler social son el quinto pilar del...-Vale. ¿Por qué huyó a Doñana justo el día de la reforma de la ley del ‘sólo sí es sí’?-Verá, voy a poner en el mercado alrededor de tropecien…-Puede que le diera vergüenza que le viéramos en el Congreso recibiendo el apoyo del PP, ¿pero no se puede votar telemáticamente desde el Falcon?- ….de tropecientas mil viviendas de alquiler social, o tropecientas veinte mil, ya he perdido la cuenta... A ver si llevo alguna suelta y se la ofrezco a buen precio…(Empieza a buscar en los bolsillos y de uno de ellos le surge una mano)-¡Cuidado, presidente, que lo mismo eso es un okupa!-¿Un okupa? ¡Yo todas las viviendas las ofrezco vacías y en un estado de habitabilidad envidiable!-Lo que usted diga. ¿Aprovechará su próxima visita a la Casa Blanca para preguntar a Biden si EE UU se va a llevar pronto las tierras contaminadas de Palomares?-Me alegro de que me haga esa pregunta, porque le voy a ofrecer al presidente Biden hacerle diez o doce millones de viviendas de alquiler social, para que le quite votos a los republicanos. ¡Pero no se vaya, oiga! ¿O la entrevista ya ha terminado?… ¡Falta de educación, se larga sin despedirse! Luego dirán que no contesto a la prensa...