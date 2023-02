En aquellos años, cuando arrancaba la Transición, cada materia tenía su emblema, la figura que amalgamaba el saber desde una firme postura contraria al Régimen. Enrique Tierno Galván cubría varios frentes. Catedrático de Derecho Político, fue una personalidad no menos emblemática en filosofía y hasta en los estudios literarios, gracias a sus contribuciones sobre la picaresca. Aunque en ese ámbito, el del conocimiento sobre la literatura, descollaba la figura de Juan Carlos Rodríguez, un althusseriano de tal magnitud que hasta el propio Louis Althusser se declaró su rendido admirador. Ensayistas y pensadores como José Luis López Aranguren o Agustín García Calvo también figuraron en aquel Parnaso contestatario desde la ética y el conocimiento. En economía ese lugar lo ocupaba Agustín Tamames, miembro entonces del PCE, muy activo en los foros sociales de la época.

En mi facultad de entonces, en Ciencias de la Información, nuestra referencia por antonomasia era Manuel Vázquez Montalbán. Periodista enorme, novelista y poeta de primer nivel, ensayista fundamental, antólogo esmeradísimo, etnógrafo de la gastronomía, venía a ser una reencarnación del más puro ideal renacentista en la segunda mitad del siglo XX. Tanto que a Vázquez Montalbán había que leerlo con detalle siempre, incluso en sus cosas más aparentemente volanderas.

Estos días me ha venido a la memoria una de sus últimas entrevistas. Vázquez Montalbán aconsejaba encarar la vejez con naturalidad, como una parte consustancial de la vida. Por eso recomendaba asumirla con dignidad. Decididamente, Ramón Tamames no debió frecuentar los textos de su correligionario o, si lo hizo, no terminó de comprenderlo y asumirlo. Por supuesto que es incomprensible que un antiguo líder comunista, por mucho que haya podido modificar sus planteamientos, termine secundando a la extremísima derecha, máxime en una bufonada que no tiene recorrido alguno, más allá de exhibir a una vieja gloria del comunismo, domesticada y con bozal incluido.

Constatar la indignidad de las personas siempre es dramático. Decía Primo Levy, en sus estremecedores testimonios sobre su paso por Auschwitz, que la tortura nazi empezaba al desproveer de dignidad a los judíos, a quienes de partida privaban de su condición humana. Ver a Ramón Tamames, el anciano antifranquista, convertirse en el mercachifle de Vox no está muy lejos de ello. Haberse prestado a esa mascarada, desde luego, no lo honra. Pero orquestar bufonadas sin futuro de ese calibre mide también la catadura política y moral de sus incitadores, claramente escorada hacia la recta de los números negativos, en un extremo muy recóndito.