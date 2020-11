1qué es Envidiosol y para qué se utiliza. Envidiosol pertenece al grupo de medicamentos llamados Inquinosos. Este fármaco se utiliza para despertar en usted un importante sentimiento de envidia.

2.Qué necesita saber antes de empezar a tomar Envidiosol. Cuenta Paul Tabori, en su "Historia de la estupidez humana" algunos ejemplos de corrosiva envidia. Cuando William Harvey presentó ante sus colegas médicos el modelo de circulación sanguínea (acertó en todo) estos lo ridiculizaron y dañaron su imagen hasta tal extremo que le resultó después difícil conseguir pacientes. Relata también como Jean Boudillau hizo cuanto estuvo a su alcance para que Edison no pudiese presentar su recién inventado fonógrafo ante la real Academia de Ciencias Francesa. Argumentaba que no era más que un burdo truco de ventrílocuos. Estos son algunos ejemplos de envidia con categoría. Si desea emular estas gestas, si precisa trascender de su estadio actual, ese en el que solo le incomoda que su compañera de trabajo sea más ingeniosa que usted o que el vecino disponga de un mejor coche es momento de recurrir a Envidiosol. Una envidia mítica ha de cultivarse a conciencia.

3.Cómo tomar Envidiosol. La posología varía en función de su punto de partida. Cuando perciba que le molesta que su semejante sea más listo, guapo o exitoso debe consumir tres grageas al día. Si además cree que ese éxito es injustificado y se debe a la suerte o al enchufe no necesita mas que una cápsula cada 12 horas. Si hasta disfruta cuando a su competidor le suceden cosas malas entonces sólo debe tomar una; corre si no el riesgo de intoxicarse de mediocridad.

4.Contraindicaciones. ¿Reconoce el mérito ajeno, incluso en sus rivales? No puede tomar este fármaco. Si el éxito de los demás le resulta motivo de alegría y/o despierta en usted las ganas de emularlos a base de esfuerzo y constancia es claramente alérgico a Envidiosol. ¿Considera que usted no necesita compararse con nadie si no que mantiene su propio camino con ética y honestidad? Este fármaco puede resultarle mortal.

5.Contenido del envase e información adicional. Esta caja contiene 55 comprimidos de Envidiosol. Está fabricado por laboratorios Dante. Tomándolo regularmente le garantizamos un sitio de honor en el Infierno que la Divina Comedia reserva a los envidiosos, con los ojos debidamente cosidos para que, en adelante, pueda concentrarse mejor en sus asuntos.