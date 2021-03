Epidemia burocrática

Lunesde Cuaresma, 8 de marzo de 2021, tras la tercera "ola" de la pandemia sanitaria, la política se ha convertido en una obscenidad a costa de la verdad ante la ausencia de ética o moralidad, volviéndonos a encontrar que tenemos 5,5 millones de personas que quieren y no pueden trabajar: 4 millones de parados, 900.000 en ERTE y 600.000 autónomos sin actividad. Se han cerrado otras 13.000 empresas en el mes de enero y seguimos superando la barrera de las 100.000 empresas destruidas respecto al 2020. Después se nos pide que seamos un país inclusivo, cohesivo y sostenible lo antes posible.

Todos los días por praxis profesional tenemos el deber de leer los diarios oficiales, concluyendo que la hiperregulación normativa afecta enfarragosamente a todos los ciudadanos a pie de calle. Durante el año 2020 se aprobaron 39 Reales Decretos y 793 normas de distinto rango a nivel estatal, sin contar con los Decretos y otras disposiciones de aplicación en cada comunidad autónoma con regulaciones asimétricos, cuya carga regulatoria, aparte de la elevada inseguridad jurídica, están influyendo de forma considerable no solo en toda la sociedad civil, en los ciudadanos a pie de calle, y en los operadores jurídicos y económicos, sino especialmente, en quienes deben de jugar un papel fundamental en la salida de la crisis económica, que es el sector empresarial.

El último Informe de Competitividad del 'World Economic Forum', correspondiente a 2019, sitúa a España en el puesto 114 de 141 países a la hora de valorar el nivel de carga que supone para las empresas tener que cumplir con toda la regulación existente, siendo un lastre para la competitividad.

¿Son conscientes los órganos estatales y autonómicos legisladores de esta frenética situación normativa? ¿Cuánto tiempo deben dedicar los gestores públicos y los operadores jurídicos y económicos para poder tener un conocimiento actualizado a nivel normativo con las 191.776 páginas que se publicaron en el BOE durante el ejercicio 2020, a cuya cifra hay que sumarle la de los boletines oficiales autonómicos, 753.322 páginas?

La falta de agilidad y racionalidad burocrática no es la única mortificación penitencial, también el "nacionalismo de las vacunas" para paliar la pandemia nos está trastocando los sentires al no hacer lo moralmente correcto, y en vez de ver una luz al final del túnel, vemos que el túnel no tiene final, incidiendo negativamente en la solidez del Estado democrático español.