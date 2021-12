Errejón debería cambiar ya de sexo

Tras el encuentro el otro día en Valencia de cinco mujeres políticas a la izquierda del PSOE, surgieron muchas dudas pero también una certeza. Para detallar las dudas necesitaría mil renglones, pero la certeza se resume rápido: en ese espacio del espectro político, los hombres será mejor que se dediquen a otra cosa, a excepción de dos: Iglesias y Monedero, que sin participar en el nuevo frente, querrán tutelarlo. Ese mismo sábado el segundo elogió en un artículo a Yolanda Díaz, que "estaba sobre el escenario continuando, a su manera, la tarea que le sugirió Pablo Iglesias". Es decir, señora Díaz, no me cabe la menor duda de que sea usted una política valiosa, sobre todo al lado de cierta tropa, pero puede que tenga que recibir nuevas sugerencias del gran timonel. Las podrá llevar a cabo 'a su manera', eso sí, pero tampoco se pase: prescindir, por ejemplo, del gran agitador como telonero en los mítines, para no ver hundido su ilusionante proyecto, puede no tener el visto bueno. "Es hermoso que haya estado Ada Colau", continúa en su artículo el 'ojo de halcón' de Podemos, "por su buena gestión como alcaldesa de Barcelona". ¿Buena gestión? Entonces ¿por qué va tan mal en las encuestas, hasta el punto de que duda en presentarse a la reelección y por eso busca otro acomodo pegándose a la señora Díaz? De Mónica García valora que haya "desoído los intentos masculinos de Errejón", no muy conforme con el nuevo invento, y de Mónica Oltra dice que "ha hecho lo mismo con las advertencias de Joan Baldoví, otro señor". ¡Cielos, Errejón es 'masculino' y Baldoví es 'otro señor'! ¿Cómo se atreven ambos a objetar algo? Que sepan el líder de Más País y el de Compromís que, como ha dicho la Mónica valenciana, estas mujeres quieren hacer una política "más amable y menos fálica"…

--Oiga, que yo soy menos fálico que la Thatcher, pongo por caso, que era mujer.

No, señor Errejón, usted, al igual que el señor Baldoví es ...¡un hombre! (nadie es perfecto) y si quiere continuar en política y, sobre todo, que su Mónica madrileña no le haga 'un ayuso', tendría que tomar una decisión drástica a la par que inmediata: ¡cambie de sexo ya mismo, entre por Urgencias! --¿Pero eso no será muy precipitado? Ya sabe que en política nunca se puede decir de este agua no beberé. A Baldoví no le digo nada porque ya tiene unos años, pero usted es joven. Así que beba ese agua cuanto antes y descoloque a todas y a Monedero. Quien da primero, da dos veces.