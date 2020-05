Escalada del insulto

La pasada semana salió adelante una nueva y necesaria prórroga del estado de alarma y estuvo enmarcado en uno de los debates más penosos que se han vivido en el Congreso por el nivel y por la táctica empleada por el PP y su líder en una escalada muy decepcionante de insultos y argumentos vacíos, que mostraron sus intereses electorales y ese mano a mano que mantiene con Vox por disputarse el espacio del voto más extremista. El discurso y la táctica utilizada por Casado no son nuevos. En la retórica clásica se codificaba el insulto a la persona y se empleaba lo que Cicerón denominaba 'falacias emocionales' que eran los desbordamientos personales vacíos de contenido en el uso de la palabra y una estrategia débil, errónea, que permite al político desviar la atención para no abordar un tema incómodo para él, creando el mayor ruido posible como arma de autodefensa. No es momento de sobreactuar. Es momento para la serenidad y, sobre todo, para la seriedad. La ciudadanía necesita saber qué va a pasar con su futuro, necesita conocer noticias como que el Gobierno ha alcanzado un acuerdo con patronal y sindicatos para ampliar hasta final de junio los ERTE, si persisten las restricciones en actividad por razones sanitarias. La población debe comprender que su presidente ha conseguido que se nos escuche en Europa. Decisiones como la negociación para que las comunidades autónomas puedan imputar 3.200 millones de

fondos FEDER para gasto sanitario, permitirá a las comunidades autónomas disponer de más recursos para reforzar lo que deber ser una de nuestras mayores prioridades. Además, hay que recordar que en julio llegarán los primeros 6.000 millones de euros a los gobiernos autonómicos para la reconstrucción social que hay que acometer por las consecuencias del Covid19. Estas y otras decisiones se están adoptando por la gran capacidad de liderazgo del Gobierno y salen adelante pese a los obstáculos del partido mayoritario en la oposición, que está más en contar fallecidos que asumiendo su responsabilidad. Ahora que ya comienzan los trabajos en la nueva Comisión creada para la Reconstrucción de España, el PP tiene una última oportunidad para demostrar si le queda algo de responsabilidad cívica, de sentido de estado y si se sitúa del lado de los españoles en lo verdaderamente urgente, la desescalada y la recuperación que necesita.