Siempre existe un punto de inflexión que desencadena la incertidumbre, pues bien, todo surge fruto de una publicación de Instagram que he observado que guardo de forma reiterada e inquietante: “Cómo preparar un jugo verde secapanza”. Comencé a analizar porque había guardado tantas veces esa publicación en las últimas semanas, es decir, ¿quiero hacerme un jugo verde? sí, ¿por qué? porque es bueno y dicen que tiene multitud de propiedades, se que nunca me lo voy a preparar, también, pero ¿por qué tengo que guardarlo compulsivamente y seguir a todas las mujeres que tienen abdominales imposibles? Pues muy sencillo...porque las redes sociales me están bombardeando e imponiendo un referente de mujer fit y perfecta que !ojo!, cuidarse es bien, estoy totalmente de acuerdo en que hay que desarrollar un estilo de vida saludable, ¿ pero de verdad mi referente en la vida tienen que ser los abdominales de una australiana que no se dedica a hacer otra cosa que hacer deporte? porque así también tengo yo abdominales, una piedra de lija en el abdomen, ¿pero es real? NO. Y cuanto más te resistes a huir de eso, más te atormenta IG con ofrecerte multitud de contenido de esas características, porque sin saberlo al darle like a una publicación te haces esclava de ese contenido, ya que IG ha configurado tu perfil e intereses, como sí conociera tus inquietudes y problemas, no…mis problemas no tienen ningún tipo de relación con ese contenido, más bien lo visiono para evadirme de ellos y conectar con un aspecto frívolo que me hace un masaje cerebral.

Cuando consumo ese contenido tengo claro que no voy a ser ese prototipo de mujer, ni tener ese cuerpo, ni llevar a cabo esa alimentación y mucho menos voy a levantarme a las 5 de la mañana para hacer Yoga, !no señor!, porque lejos de considerarlo beneficioso, tremendo madrugón lo concibo como una agresión a mi organismo, por no hablar de que aunque quisiera llevar a cabo esas rutinas, son incompatibles con mi vida, que digo con mi vida, con mi propia identidad, ¿pero de queestamos hablando? si hay veces que no tengo ni tiempo de lavarme el pelo, ¿como voy a tener tiempo de preparar por la noche un recipiente con avena y chia y dejarlo toda la noche en la nevera?

También existe la posibilidad de que este equivocada y mis resistencias a entregarme a ese estilo de vida, sean totalmente infundadas, pero en el fondo no es que no quiera, es que no puedo, básicamente la vida que muestran esas mujeres es incompatible con mi propia existencia y es por ello, que estoy llegando al convencimiento que el estar sometida todos los días a ese contenido es contraproducente para nuestro equilibrio mental. La mujeres reales no podemos asumir esas rutinas, porque básicamente no son ciertas, son segundos de historias que muestran realidades ficticias en el actual mundo de las mujeres hiper estresadas, madres, profesionales, cuidadoras, empresarias y asfixiadas por el nivel de exigencia y el ritmo de vida que esta sociedad nos impone.

Hay momentos en los que tengo la necesidad de gritar !Basta ya!, nosotras las mujeres reales, no podemos ser influencers, dejen de vender que eso es una profesión, porque no lo es, no podemos desarrollar esas rutinas en las que todo está en equilibrio, porque esa no es nuestra realidad, levantarte, meditar e irte al gym, prepararte un desayuno post entreno y un día repleto de autocuidado, sería maravilloso y podría hacerlo si fuera rica, pero esa realidad se corresponde con una vida en la que impera el individualismo, donde trabajo, crianza y hogar coexisten en perfecta armonía y eso no es cierto, porque las mujeres debemos hacer malabares para que todo mínimamente funcione, con muchos esfuerzos, sacrificios y pocas horas de sueño y esa es la realidad, ojala fuera otra…, por eso no debemos dejarnos engañar con construcciones sociales ficticias que solo pretenden desequilibrarnos y exigirnos aún más perfección.