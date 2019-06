Espacio de pactos

M ATEO Alemán, autor del Siglo de Oro injustamente olvidado, escribió una de las obras cumbres de la novela picaresca y patrón del género: Guzmán de Alfarache, atalaya de la vida humana, 1599. Todo un superventas, muy pronto fue traducida al francés, italiano e inglés. En estos azarosos días postelectorales, el teatro de los pactos políticos ha puesto a trabajar sin descanso su intrincada tramoya. Recordé un fragmento de esta novela "si te hace caricias el que no las acostumbra hacer, o engañarte quiere o te ha menester". La censura de lo "políticamente correcto" ese latiguillo infame acuñado contra todo lo que signifique sensatez y responsabilidad naturalizada y compartida por una sociedad dinámica, cohesionada y consciente de su protagonismo en el Ágora, nuevamente cumple a la perfección su cometido: mantener abierto el abismo entre la vida real de la mayoría de los ciudadanos y la élite de políticos profesionales que nos gobiernan. Pronto olvidan que gobernar en democracia es una responsabilidad pública compartida. Representativa nunca posesiva. Décadas desconociendo la saludable practica del parlamentarismo ha incentivado claramente la Partitocracia, o lo que es lo mismo, redes clientelares rentistas. Trágico y pérfido en pleno siglo XXI es contemplar como manipulan nuestra castigada democracia partidos de cuño terrorista y nacionalista: totalitarios sin paliativos. ¿No hemos aprendido nada?, pues tenemos un rato largo de historia de la que aprender para no estar desperdiciando tiempo y recursos con tanta arrogancia. Las relaciones de poder son lo más importante en nuestra realidad humana, de ellas dependen los acuerdos y equilibrios que permiten que nuestras vidas gocen de calidad. Fáciles nunca han sido porque son el reflejo de nuestra naturaleza. De modo que requieren de esfuerzo continuo, Por eso es tan importante la educación y aprendizaje para ser ciudadanos y no permitir que nos conviertan en vasallos. Ser dignamente libres es el trabajo más importante de esta vida en todo tiempo y lugar. Que los partidos políticos no se esfuerzan por ser organizaciones democráticas es más que evidente por el comportamiento que vemos cada día. Por eso es vital reformar la Ley de Partidos y la Ley Electoral en España. No podemos eludir nuestra responsabilidad, ni escondernos ni engañarnos más.