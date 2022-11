España, camisa de mi desesperanza

Después de meses invocando a todos los dioses de todas las religiones, por fin llovió en Almería. En el tráfago de la mañana, coches, personas que van de un sitio para otro, que entran y salen, paraguas que transitan a su ritmo, que se abren, se cierran, se entrecruzan. De repente, en alta voz para ser bien escuchado, un ciudadano se queja de sus vecinos por la manía que tienen de sacar el paraguas en cuanto llueve. Sí, parece algo muy ofensivo protegerse de la lluvia. Al final, siempre hay un punto de irracionalidad inevitable y garrula que gravita como una mónada esencial en las simas del ser hispano. Debe ser algo que no se puede evitar, que no se sabe evitar o, tal vez, que no se quiere evitar.

Por eso, me resisto a interpretar las incongruencias y los desatinos de nuestros políticos como algo inherente a su ubicación ideológica; más bien se me antojan un componente infausto de su españolidad. Se da, con manifestaciones diversas, en ambas aceras. En la izquierda lleva tiempo instalada una demagogia malsana, más abonada al discurso fácil que a la acción efectiva. Van activando gigantes de humo que, además de esconder una ineptitud escandalosa, se deshacen antes de ni tan siquiera rozar el suelo. Desde la bancada de enfrente el panorama no es más halagüeño. Unas veces confunden la tradición con el inmovilismo puro y hermético, incapaces de aportar algo distinto a lo que ya se conoce desde siempre. Otras instauran sin mayores reparos la frivolidad más irresponsable, con la inefable Díaz Ayuso como portaestandarte quintaesenciado de la banalidad hecha política.

Lo descarnado del asunto es que nos llevan a descarrillar como una sociedad instalada en el quicio de un estropicio serio. La llamada Ley del sí es sí es un ejemplo dramáticamente elocuente. Pregonada como una conquista del movimiento feminista, su estreno recién salida de la factoría del Congreso ha conseguido excarcelar y/o rebajar las penas de agresores sexuales condenados. Lejos de hacer ejercicio de modestia, desempolvar la vieja herramienta de la autocritica y asumir un fracaso estrepitoso y sin paliativos, el dedo acusatorio de Irene Montero señala a los jueces como prototipos de machismo. Ese es otro universal de la demagogia política, acudir a palabras y conceptos que actúan como etiquetas quasi-universales, que sirven para un roto, un descosido y lo que haga falta, por más que no tenga sustancia alguna. El embalaje, por supuesto, no evita la incongruencia de que unos degenerados sexuales anden sueltos gracias al Ministerio de Igualdad. Por supuesto, quedan las excepciones, que también son España. Pero, o son menos, o se les escucha más bajito.