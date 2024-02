Tomás Núñez Troncoso, más conocido como TNTronks, es una de las figuras más reputadas dentro del mundo del meme. Sus creaciones gozan de circulación y éxito inmediatos, convertidas en verdaderos acontecimientos a través de las redes. El pasado lunes lanzó una imagen bucólica de Feijóo en un prado gallego, mientras Ayuso correteaba a su alrededor, ataviada de tirolesa. Feijóo, con aspecto de pastor, sentado en un pedrusco deshojaba una margarita, tratando de descifrar si apoyaba, o no, la amnistía, pétalo a pétalo. Al día siguiente, las gafas y el tupé delataban a Puigdemont, oculto entre una gabardina y la débil luz de un sótano, inclinado hacia un adivino sórdido que interpretaba su futuro en los posos de una taza de café. Concluyó la serie con una estampa de Sánchez, ataviado como un trilero en la Plaza Mayor de Madrid, moviendo ágil las manos, mientras un grupo de chulapos ingenuos trataba de adivinar debajo de cuál cubilete se escondía la Ley de Amnistía.

No sé si personajes como TNTronx son dignos del más encendido elogio o del más lúgubre repudio. Es cierto que este país goza de una facilidad encomiable para ironizar casi sobre cualquier cosa, incluso sobre lo más lacerante, para así encontrar un lado festivo a la vida, un borbotón de oxígeno que evite la asfixia social. Pero dudo también, y últimamente lo hago con frecuencia, que esa propensión a la frivolización no termine por ser contraproducente, no reste capacidad para enfocar los acontecimientos con la auténtica gravedad que puedan llegar a tener en algunos momentos.

La clase política española lleva meses de trasiego fatigoso con la amnistía al independentismo catalán. La última entrega de ese folletín, que previsiblemente no lo cerrará, ha puesto al PP en situación de considerarla en términos, si no positivos, al menos factibles. Anteayer, desde esa misma bancada se invocaba incluso a la UE para que protegiera a España del oprobio que suponía ese proyecto de ley.

Visto así, a una cierta distancia, no deja de ser un cuadro risible, por la mendacidad de las maniobras retóricas desplegadas en las tablas del escenario político. Pero, a poco que nos detengamos en estas mudanzas y en sus trasfondos, no deja de ser un espectáculo lamentable, incluso denigrante. La clase política española está aplicando su particular geometría de subsistencia en el poder, por completo al margen de la opinión pública.