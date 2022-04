De un tiempo a esta parte ha surgido un concepto referente a la despoblación de algunos territorios con el calificativo de la España vaciada. Sus vecinos se sienten discriminados y reclaman buenas comunicaciones para municipios con escasa población. Por supuesto que todos queremos tener buenas comunicaciones, pero tengo mis dudas de que un pueblo que esté en decadencia, incremente el número de habitantes por el hecho de tener buenas comunicaciones. Bien pudiera ser que se produjese el efecto contrario y algunos de los que tienen que vivir en un pueblo de la España vaciada por razones de trabajo o de otra índole, aprovechasen la buena comunicación para trasladarse a ciudades cercanas provistas de buenos servicios. Es un pensamiento que se me viene a la cabeza cuando se plantea facilitar la movilidad como un remedio para frenar la despoblación de determinados parajes. Lo que en la España vaciada sería un experimento cuyos resultados son imprevisibles, en la España poblada es una necesidad. Lo natural es que en la misma medida que la población de un territorio vaya creciendo, crezcan los servicios. No creo que me equivoque si digo que Almería es una de las provincias que más se han desarrollado, en cuanto a población se refiere, en los últimos cincuenta años. Dotar a nuestra provincia de buenas comunicaciones no es satisfacer un capricho de cuatro almerienses, sino un servicio necesario para una capital con doscientos mil habitantes y otros doscientos mil en municipios colindantes. En estos días se va a celebrar a bombo y platillo el treinta aniversario de la llegada del AVE a Sevilla y, sin que ello signifique que Sevilla no mereciera ser la primera capital que contara con la alta velocidad, es inevitable hacer comparaciones y sentir el abandono que sufre nuestra provincia. Mientras que el transporte por ferrocarril ha ido mejorando en el resto España en Almería ha experimentado un retroceso. Hace tiempo que se eliminó el servicio del tren nocturno a Madrid que muchos utilizábamos preferentemente y recordamos con nostalgia. Hoy contamos con una sola comunicación diaria en un Talgo que tarda 6 horas 11 minutos para llegar a Madrid, el viaje más largo en tren de una capital española a la capital de España. Hasta la comunicación con Granada se ha reducido eliminando un servicio a las 18 horas. A medida que Almería crecía en población, la RENFE minoraba los servicios. Un proceso inexplicable en la España poblada.