El Gobierno de España ha vuelto a demostrar que las políticas económicas que lleva poniendo en práctica durante los últimos años -tiempos muy difíciles debido al contexto internacional de crisis globalizada- funcionan. Nuestro presidente, Pedro Sánchez, lo dijo desde el inicio y lo sigue manteniendo: nadie va a quedar atrás. Pero es que, además de que el Ejecutivo progresista se está ocupando, con equidad, de todos los sectores que componen la sociedad, está haciendo que nuestro país crezca y por encima de los países que tradicionalmente han liderado el auge económico europeo. Así lo ha puesto de manifiesto esta semana el FMI al asegurar que la economía española recuperará este año el nivel de actividad anterior a la pandemia adelantando un año este hito, después de revisar cuatro décimas al alza su pronóstico de crecimiento del PIB para España. Esto es hacer país, esto es orgullo de país y patriotismo, con hechos.

Las políticas económicas del Gobierno de España, por tanto, funcionan y muestran que se puede combatir y hacer frente a una crisis sin abandonar a la ciudadanía, porque estamos saliendo de la crisis protegiendo a la gente y transformando al país. Es un buen momento para recordar que también las y los socialistas somos en quienes la gente confía para gestionar la economía, no sólo las políticas sociales, sus derechos y sus libertades; algo en lo que siempre hemos sido pioneros y pioneras ya que la máxima socialista es la protección de las personas. Los excelentes datos económicos que arroja la gestión de Pedro Sánchez están sobre la mesa y son absolutamente incontestables.

La luz de esta realidad que muestra la senda de un camino hacia el progreso de nuestro país de la mano del Socialismo, exhibe, igualmente, la sombra en la que permanentemente vive el PP, el partido más agorero y menos patriota de toda la historia democrática de España. A Feijóo le falló su bola de cristal, esa en la que aseguraba ver el desplome de la economía nacional debido a las últimas y transformadoras medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. Ha quedado demostrado, una vez más, que la economía no es el fuerte del líder del PP a quien no se le conoce, de momento, mérito alguno en cuanto a iniciativas de calado para nuestro país en esta época tan convulsa en la que nos encontramos y en la que no vemos ni su hombro ni el hombro de ningún dirigente del PP arrimado para ayudar.