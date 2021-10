Si no me equivoco, la lava que el volcán ha arrojado al mar en Canarias, ocupa una superficie aproximada de 35 hectáreas. Como ese terreno es del Estado, eso quiere decir que España es más rica.

Como ha caído en la mar, eso quiere decir que las 35 Has nuevas no se pueden tocar, pero lo que ha ocurrido es como si la tierra no edificable hubiera retrocedido y se hubiera alejado del agua, luego el resultado es que ahí tiene el Estado 35 Has para edificar algo en 1ª línea de playa.

Ya se que es un razonamiento muy retorcido y como pillado con alfileres, pero teniendo en cuenta las maniobras a que nos tienen acostumbrados quienes saben de Urbanismos y lo que llevan aparejado, no me extrañaría nada que alguien haya tenido ya la idea de construir algo ahí, y que incluso haya registrado ya en la O.E.P.M. el nombre del complejo residencial, al que desde luego yo no le llamaría "El Volcán". Quienes conocen el antes llamado Parador de las Hortichuelas, sabrán por qué lo digo.