Por España, siempre por España

Mi querida España, esta España nuestra, con demasiado estrés término ¿Por qué no cumplen con su palabra? Deben de cumplir con responsabilidad la confianza que los ciudadanos le han prestado durante estos cuatro años y no invertir la situación política haciendo que los ciudadanos se hayan convertido en algunas latitudes en rehenes de intereses partidistas. Porque sí, es cierto, cada vez en España hay más gente con comportamientos incompatibles con la convivencia. Actitudes totalitarias que, inicialmente, parecen niñerías y que acaban destruyendo las sociedades de las que se apoderan. Por ello, desde la sociedad civil y el tejido social para que las tres formaciones de centro derecha liberal y progresista puedan articular una voz inequívoca y un llamamiento contundente para aunar esfuerzos políticos en la gestión y buena gobernanza, que permitirá desde los gobiernos municipales y autonómicos alcanzar los acuerdos necesarios en ideas y convicciones para la prosperidad y el bienestar, dejando en el rescoldo de las tibiezas el menudeo político mediocre y mezquino basado en la desinformación, la calumnia y la difamación. Todas las personas y asociaciones que operamos en el ámbito liberal- conservador en España creemos que la fuerza de las ideas y las convicciones deben primar sobre el menudeo y la transaccionalidad en las grandes decisiones poli´ticas para llevar a puro y debo efecto la excelencia en gestión pública y calidad en la gobernanza, motores ambos de cohesión social y piedras angulares en el desarrollo de las ciudades del futuro mediato. Desde este sucinto artículo amanuense, oyendo el parecer de una gran parte de ciudadanos, no podemos obviar que existe un claro común denominador en las materias clave, que sería imperdonable para el electorado que traicionarse sus ideas y compromisos permitiendo el acceso a quienes poniéndose de perfil han abjurado con neurosis de sus valores morales y principios éticos. Por favor, dejen de tomarnos el pelo a quienes como si fuésemos súbditos mea pilas y configuren pactos de estabilidad desde la racionalidad y el sentido común. Estimados y fieles lectores, que tengan una excelente semana sin perder de vista en quienes ostentan la gobernanza, evitando la conjura de los necios y cumplan con exactitud las líneas programáticas de afirmación nacional dejando de ser una codiciosa jaula de grillos. Paz y Bien.