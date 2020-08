España en un tris, a punto de un tras

Quiero empezar este articulo citando a uno de los poetas más críticos del Siglo de Oro, y quizás por aquello de decir lo que pensaba y no tener pelos en la lengua, le valió pasar una gran parte de su vida dando bandazos de calabozo en calabozo; pero eso sí, se sentía orgulloso de criticar lo que no procedía, ya lo dijera el Rey o su Valido. Naturalmente que habrán adivinado que me estoy refiriendo a D. Diego de Quevedo y Villegas, que decía: "España está en un tris, a punto de dar un tras"; nunca mejor dicho, estamos muy cerca, no solo de dar un tras, sino de varios tras; entre otras cosas, por la falta de información y como se están barajando los últimos acontecimientos de la pandemia, sobre todo cuando el jefe del ejecutivo, pretende repartir las responsabilidades entre todas las autonomías, cuando sabido es que la Ley Orgánica obliga al gobierno a tomar de forma general las decisiones que afectan al conjunto autonómico, entre otras cosas porque esa Ley Orgánica faculta al ejecutivo ante una catástrofe o crisis como la que tenemos, y como tal debe gestionarla de una forma generalizada; sin embargo cada día recibimos noticias más sensacionalistas, cuando la realidad es que aumentan los contagios por momentos, pero para noticias, la que hace unos días nos ofrecía los Consejeros de la Presidencia y Turismo de la Junta de Andalucía, señor Bendodo y Marín en su defensa a ultranza del eco hotel que se quiere construir en la playa de los Genoveses, en pleno parque natural de Cabo de Gata, y que encontró, no solo la oposición de los ecologistas, sino también de los socialistas, ¡por cierto! Proyecto en un principio apoyado por el partido Socialista; lo cual sorprende, con lo que ha llovido con el Algarrobico, poniendo de manifiesto la incompatibilidad de la administración estatal y la autonómica, y si no, que se lo pregunten a algunos alcaldes de nuestros pueblos almerienses; asi es que después de tanto dividir y opinar, parece lógico volver al siglo XVII, donde solo mandaba Felipe IV y su valido Olivares. Quiero terminar recordando a un gran autor, que es noticia por la publicación de su libro, "Como polvo en el viento", un ensayo que habla del exilio desarraigado. Su autor, Leonardo Padura, el que fuese premio Príncipe de Asturias y hermano de ese gran y hermoso pueblo cubano al que tanto canto Carlos Cano.