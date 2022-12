Esta España

El combate entre PP y PSOE, institución por institución, devasta la confianza de los españoles en el sistema. Ambos bandos utilizan munición cada vez más gruesa, desentendidos de una población preocupada por llegar a fin de mes. Hay que preguntarse quién aconseja esas tácticas. Se ve desde fuera en una ilustrativa serie de Movistar. This England cuenta cómo el gabinete de Boris Johnson se daba la vida padre mientras el Covid caía encima del Reino Unido, con una sola obsesión: get Brexit done! No veían otra cosa Boris y su consejero jefe, Dominic Cummings. Llega Boris a Downing Street y cautiva al personal: "Cuando el emperador Augusto tenía un problema militar gritaba "¡que venga Agripa!". Y yo os digo ahora ¡que venga Cummings!". (Johnson había escrito una biografía de Octavio y otra de Churchill, y estaba con la de Shakespeare. Es un gamberro, pero culto).

Agripa derrotó en la batalla de Accio a Marco Antonio y Cleopatra. Y Cummings derrotó a la UE en 2016 en el referéndum para salir de Europa, con mentiras como "350 millones de libras semanales para el Servicio Nacional de Salud si gana el Brexit". Como valido del jefe de gobierno, Cummings despreciaba a ministros, altos funcionarios o asesores. Durante el confinamiento, viajaba alegremente y se paseaba por los bosques con su familia. Y cuando cayó, denunciado por la prensa, filtró las fiestas de Downing que procuraron la desgracia a su antiguo protector. Una historia muy shakesperiana.

¿Y los gurús de aquí? Sánchez tuvo un Agripa, Iván Redondo, del que nadie se acuerda ya. Y el que tenía Casado, un ingeniero de Murcia, facilitó su ruina. A Bendodo parece venirle grande ese traje en el equipo de Feijóo. El mejor Agripa en ejercicio es Miguel Ángel Rodríguez, un lustroso guionista que se ha inventado la figura disruptiva de Ayuso. Con este panorama, el Gobierno propone reformas legales temerarias y dudosamente constitucionales, para sortear el secuestro que el PP hace del Poder Judicial desde hace cuatro años y ahora del Tribunal Constitucional. La derecha se niega a soltar su control sobre estos órganos.

A esta España nuestra, como a la Inglaterra de Boris, le sobran marquetinianos y le falta quien la dirija. Las dos Españas le siguen helando el corazón a los españolitos. Una mayoría asiste atónita a la guerra de una derecha amotinada, con jueces o juristas que actúan como soldados, contra un gobierno de izquierdas débil a merced de independentistas y ultranacionalistas. Falta sentido común, respeto y moderación. Ay, ay.