Ya saben que el presidente en funciones (en adelante, el ‘funciones’), ante el Comité Federal del PSOE defendió la amnistía “en el nombre de España y en el interés de España”. Los asistentes aplaudieron a rabiar, menos Page, y a punto estuvieron de gritar “¡Por España, todo por España!”, pero se contuvieron porque estos cánticos se sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan: menudo lío si alguno se desmadra y añade “¡Viva Sánchez, arriba España!”. La amnistía es muy útil para los españoles (“es un paso adelante que supone dar la cara por España”, según el socialista valenciano Ximo Puig), y si bien es cierto que Pedro necesita los votos de Junts y “hay que hacer de la necesidad virtud”, en el fondo todo es para que haya un gobierno ‘progresista’ que beneficie a España (ningún comité socialista pronunció tanto el nombre de nuestro país). También dijo el ‘funciones’ que “Cataluña está lista para el reencuentro total” (con España), y aunque mis fuentes, que son fiables a más no poder, me dicen que varios asistentes creyeron oportuno ‘escenificar’ de alguna forma ese ‘reencuentro’, y hasta propusieron que tuviera lugar en Zaragoza, a mitad de camino entre Madrid y Barcelona, finalmente la idea se descartó porque si una delegación del PSOE, con María Jesús Montero de animadora, acudía a la capital maña con enseñas españolas y gritando “¡Viva España!”, para abrazar a la representación de Junts y Esquerra, que iría con esteladas al grito de “¡Visca Catalunya Lliure!”, el ‘reencuentro total’ podría derivar en un ‘reencontronazo’, con los indepes quemando banderas españolas y vociferando sus tradicionales consignas de buen rollito con el Estado: ‘Puta Espanya’ y ‘Espanya ens roba’. Y eso, siempre que ambas formaciones no se pelearan por el camino y echaran a perder el ‘reencuentro’.

Aún así, no crean que con la amnistía la investidura está hecha, aunque pueda haber ya fechas para la misma. Según mis fuentes, Puigdemont exige ahora que el Estado reconozca, con ZP como relator, que él es más guapo que Sánchez, pues sostiene que la belleza del ‘funciones’ está sobrevalorada. Y esto sí que puede ser una auténtica ‘línea roja’ para Pedro, más que el referéndum. En el PSOE cunden los nervios. A ver cómo termina todo.