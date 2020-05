Especiales e incluidos

Otro más de los bulos que contaminan estos días las redes, es uno que lleva por título que "el gobierno aprovecha el estado de alarma para eliminar la educación especial". El texto habla de que en estos días el gobierno va a aprobar una nueva ley de educación que eliminará la educación especial. Es rotundamente falso que se aproveche el estado de alarma, porque la ley ya estaba en trámite semanas antes del confinamiento. Y también es falso que se elimine la educación especial. La propuesta de la nueva ley es eliminar los centros específicos de educación especial, cosa que no tiene nada que ver con eliminar la educación especial. Además, esta medida surge como respuesta al fuerte tirón de orejas que la ONU pegó al sistema educativo español, señalándolo en un informe como uno de los más segregadores del mundo.

A raíz de ésto, numerosas familias de niñas y niños de educación especial están poniendo el grito en el cielo, recogiendo firmas y movilizándose para que no cierren estos centros. Me pongo en su lugar y les entiendo perfectamente. Si sus hijas e hijos están bien atendidos, y sabiendo cómo hace las cosas nuestra empresa (la administración educativa) yo también tendría miedo. Mucho miedo. En estos centros (muchas veces concertados, o privados) tienen todo tipo de recursos materiales y humanos: sillas y mesas adaptadas, juegos, materiales didácticos, camillas, aseos adaptados a sus necesidades, monitores, enfermería, servicio médico, una ratio muy baja... Cabe plantearse, no obstante, si es bueno que este alumnado se relacione con el resto de sus compañeros y compañeras de la misma edad y etapa, aunque solo sea en momentos puntuales. ¿Es bueno que jueguen juntos en el patio? ¿es bueno que asistan a algunas clases, cuantas más mejor? (no necesariamente a todas) ¿es bueno que participen en excursiones, salidas, actividades de convivencia, actos conmemorativos, actuaciones, teatros...? Por supuesto que sí. ¿Esto debe ser en detrimento de perder algún recurso de su centro de educación especial? Por supuesto que no. La inclusión siempre es una buena idea. Lo que no debemos permitir es que sea a costa de perder uno solo de los recursos que actualmente poseen. Es más, puede ser una oportunidad para que el alumnado de educación especial que no tiene medios económicos acceda a esos recursos, ahora presentes a veces solo para unos pocos. Toca vigilar y estar atentos.