La Opinión de Ignacio | Espectáculo de luz y color

Si hay una frase tópica para todo alcalde que se precie, esa es: "espectáculo de luz y color" aplicado a la iluminación extraordinaria de la Navidad, como ornato especial de pueblos y ciudades en las fechas próximas a la misma. Hay casos como el del alcalde de Vigo, ciudad a la que su homónimo de Nueva York trata de copiar la iluminación, acción que al regidor de Vigo le da igual: Nueva York siempre será una segundona en iluminación navideña. A lo que iba, que ya si que estamos en Navidad, pues el hecho de que nos toque el gordo de la misma esta a la vuelta de la esquina. Y en su defecto, también lo esta el día de la salud. Así que, como yo no soy quien para decirle a nadie como debe celebrarla, solamente quiero decir a "todo quisque", que tenga en cuenta, que siempre hay un cuñado para una cena. Que siempre hay alguien que en una reunión apunta con la cabeza del langostino para donde no debe, lo cual tiene una ventaja, y es que ocurre al principio de la cena. Que hay que cortar el jamón, más grueso que el papel OCB o el Abadie, para evitar ir a urgencias a que te den puntos. Corolario: ¡pasadlo lo mejor posible! y no olvidéis recordar el origen de la Navidad.