Todas las mañanas, a la sombra del centenario ombú del Paseo San Luis, bandadas de niños como pájaros, cargados de mochilas, aguardan para entrar al colegio Juan Pablo II. Puede que sus maestros no le hayan explicado que la sombra de este árbol fue refugio de varias generaciones de niños o que su corteza es un aula sagrada donde están atrapados cientos de años de la historia de Almería, en permanente comunión con el edificio civil más antiguo de la ciudad con el que se comunica subterráneamente por sus raíces, con la superficie de la tierra por el tronco y con el cielo a través de sus ramas.

En ese antiguo hospital maravillosamente restaurado, convertido hoy en centro de especialidades médicas, aguanta cada cual con su dolencia para terminar en la lista de espera del SAS que, poco a poco, va disminuyendo gracias a que unos mueren antes de su cita y otros, los que pueden, huyen aburridos a los seguros médicos privados.

Quizás algunos de estos tripulantes de la lista de espera no lleguen a ver lo que será Museo del Realismo Español Contemporáneo, que también albergará ese viejo Hospital Real, mala suerte; otros esperarán más o menos cabreados el final de la travesía un día del próximo año y, los que menos, quizás los castigue Dios con una larguísima vejez. Pues bien, en torno al viejo ombú aguarda un parque infestado de pequeños roedores, que tienen su santuario en la caverna del Ayuntamiento, donde cada medida que éste adopta en torno a este tesoro de la naturaleza espera la vacuidad de sus acciones. Pero no por eso deja de ser refugio de esperantes magrebíes en permanente travesía al Puerto y jubilados de clases pasivas que arriban cada mañana con la cabeza llena de pájaros a filosofar con los árboles, ahora que los filósofos ya no existen.

Allí, mientras los niños del colegio patean sus sueños en el recreo, los pacientes buscan el enigma de sus dolencias y los jubilados se abrazan a los árboles de ese parque porque dicen que el sauce equilibra la presión arterial, los eucaliptos oxigenan los pulmones y los gráciles arbustos y setos apacientan la congoja de los años para convertirlo en templanza. Así, entre los abrazos arbóreos de este parque -en transición entre el olvido y la desidia- se alivian los achaques de la vejez mientras petan con su tiempo. Tranquiliza saber que ahí al lado, bajo la claridad cenital de los arbustos del viejo Malecón, los niños esperan a fermentar el futuro, mientras la mirada congelada de jubilados con caras llenas de arrugas y desperfectos los observan, como un bucle del espejo en la memoria de su infancia.