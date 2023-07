Los resultados de las elecciones generales celebradas el pasado domingo han dejado bien claro que la mayoría de los españoles han dicho no al retroceso, no a la involución y no a la eliminación de derechos que tanto trabajo nos ha constado conseguir. El Partido Socialista, liderado por Pedro Sánchez, ha ganado dos escaños, ha conseguido casi un millón de votos más que en las elecciones de 2019 y se ha quedado a solo 300.000 papeletas de ganar en votos al PP.

El bloque de la involución, el que conformaban PP y VOX, no ha conseguido sumar los apoyos suficientes para gobernar con holgura, han sido derrotados en sus objetivos, y se trata de un fracaso multiplicado por el ansia de vender la piel del oso antes de cazarla, lo que han transmitido a lo largo de toda esta campaña electoral.

Gracias a todos los ciudadanos que el pasado domingo valoraron una gestión económica reconocida por las principales instituciones europeas e internacionales, que apostaron por los partidos que han conseguido un empleo más estable que nunca, por respaldar a un Gobierno que lo que ha ofrecido en materia de derechos ha sido avances, que ha recuperado el liderazgo en la Unión Europea y que habiéndose enfrentado a retos, a los que ningún gobierno anterior tuvo que hacer frente, lo ha hecho sin que se pare el crecimiento de nuestro país.

En lo que se refiere a la ciudad de Almería, los datos no dan lugar a dudas: los almerienses siguen dando su confianza al partido que desde hace 20 años lleva gobernando nuestra ciudad, el PP, lo que también ocurrió en las pasadas municipales. Sin embargo, estas elecciones nos han dicho que hay esperanza, y los socialistas de Almería tenemos la responsabilidad de volver a generar ilusión y de hacer ver a quienes el pasado domingo sí apostaron por dar su voto al PSOE que otro modelo en la ciudad de Almería es posible.

Quiero dar las gracias a los más de 28.700 almerienses que el pasado domingo depositaron la papeleta del PSOE en las urnas, a todos los compañeros que estuvieron de interventores y apoderados, a los ciudadanos que estuvieron en las mesas electorales y a quienes trabajaron para que la jornada electoral transcurriese sin incidencias, especialmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Muchas gracias a los trabajadores y trabajadoras de Correos por el inmenso esfuerzo que han realizado en los días previos a los comicios.

Somos más los que queremos que España siga avanzando y los socialistas de Almería nos vamos a dejar la piel para recobrar la confianza de esos almerienses que el domingo nos dijeron que nos están esperando.