Espionaje político

Psoe, PP y C's nos quieren espiar. Han aprobado una nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales que les permitirá ver qué compartimos en las redes sociales, a qué ponemos Me gusta, qué contenidos enviamos, qué comentamos, para hacernos con todo eso el perfil político, a fin de freírnos a propaganda electoral personalizada. Y todo, sin nuestro consentimiento. Estas prácticas están prohibidas para las empresas y limitan la publicidad, entre otras cosas. Pero el PSOE incluyó a última hora en la ley el artículo 58bis, que autoriza esta propaganda electoral invasiva, y obtuvo el apoyo de PP y C's. Otra vez se ponen de acuerdo PP y PSOE en contra de la gente: el 135 y el 155 de la Constitución, el CGPJ y ahora esto. Unidos Podemos dio marcha atrás en el último momento y evitó apoyar el polémico artículo.

Los partidos podrán averiguar cómo contactar contigo de forma privada y enviarte propaganda personalizada que incluirá una adaptación de sus consignas, eslóganes y argumentarios políticos a tu personalidad por medio de la explotación de "tus demonios". Ese mismo uso de bases de datos para segmentar a los ciudadanos y personalizar la propaganda es lo que en Estados Unidos se ha venido a conocer como el escándalo de Cambridge Analytica, por el que el presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, ha tenido que dar explicaciones en el Congreso de EEUU y en el propio Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, por cierto, alarmado por la ley española del spam electoral denuncia que no encaja en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, pues éste no permite la elaboración de perfiles ni la obtención de datos de las redes sociales sin consentimiento previo. La Eurocámara, de hecho, pidió en octubre que se prohibiera la recopilación y uso de perfiles personalizados sobre el comportamiento político en Internet.

Estos procedimientos electorales amenazan la libertad de conciencia y la libertad de expresión y demuestran que los partidos tradicionales ya no saben hacerse escuchar. Si se ejerce el derecho de oposición a este tratamiento de tus datos -la ley no especifica cómo-, ¿qué garantía vas a tener de que no te metan en otra base de datos como opositor o "desafecto" a un partido en concreto? Ya sabemos que "desafecto", es de connotaciones negativas en la Historia de España.

Todo esto hay que tenerlo en cuenta el próximo domingo.