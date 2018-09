Espíritus picassianos

Para los investigadores de experiencias paranormales, el museo Reina Sofía es un lugar de referencia obligado, pues tiene un largo historial de fenómenos espectrales. El edificio fue construido en 1787 por Carlos III como Hospital General, siendo Sabatini el arquitecto escogido a tal fin. Tras su apertura fue lugar de confinamiento para apestados que morían a cientos -miles quizá- y a muchos de ellos se les dio sepultura en el patio mismo del edificio. Mantuvo el uso de hospital, sórdido y macabro, hasta 1965, habiendo sido testigo de torturas y otras atrocidades cometidas durante la Guerra Civil y la posguerra, pues durante ese periodo se usó como cárcel. Se pensó en demolerlo tras su cierre, pero en 1977 fue declarado monumento a instancias de la Academia de San Fernando. En 1982 comienza su rehabilitación para albergar un museo de arte contemporáneo. Después de su inauguración, el Guernica se trasladó alli en 1992 para su instalación definitiva, tras su paso por el museo del Prado; maniobra no exenta de polémica pues vulneraba claramente la voluntad expresada en vida por Picasso. Al poco de este revuelo, comenzaron los extraños aconteceres: ascensores que se ponían en marcha solos, ruidos nocturnos, pasos, puertas que se abrían y cerraban... de resultas varios vigilantes dados de baja por miedos o pánicos y presencia constante de estudiosos de este tipo de fenómenos. Para muchos se trataba de una energía negativa acumulada durante siglos, para otros de los espectros de los cientos de muertos que permanecen allí enterrados y para algunos el fantasma cabreado de Picasso porque su cuadro no estaba en el Prado, como el quería... El caso es que, con fantasmas o sin ellos, el Reina Sofía es un museo en apariencia maldecido, que no puede negar su uso original. Frío e inhóspito, feo y destartalado, las obras de arte se despojan allí de toda gracia o encanto, en aquellas salas blancas y desangeladas, mortuorias... Y para rematar la faena, una ampliación horrenda e injustificada, cuya principal virtud es meter dentro del nuevo patio de acceso todo el ruido ensordecedor del tráfico exterior, multiplicado y reverberado por diez gracias su macarrónico voladizo de color rojo metalizado. Empecé a visitar el Reina Sofía al poco de quedar inaugurado y ya percibí toda esta negativez, que no ha ido sino acrecentándose con el tiempo.