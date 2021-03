Estigmatizados del agua

Hoy es el Día Mundial del Agua, quede conmemorarse con especial relevancia en algún lado, es en Almería, o por lo menos así debería serlo. Precisamente toda la información que envuelve a este recurso hídrico, el elemento más esencial para la vida, forma parte de mi trabajo de manera habitual. Lejos de las labores objetivas y de traslado de la información que este tema genera, para mis adentros, jamás entenderé tanta dificultad con hacer un reparto equitativo de la misma. Entiendo que los trasvases, a día de hoy, son infraestructuras que hay que aprovechar, pero no aumentar, ya que en pleno siglo XXI es evidente que generan un impacto en la orografía que hoy es salvable con otros sistemas como la desalación o la regeneración de aguas para no expoliar los recursos naturales. Pero antes no lo era, y a Almería el agua ya no llegaba cuando la necesitaba. Esto recuerda al peor de los estigmas de la humanidad, tener una suerte diferente dependiendo de donde nazcas. Almería necesita agua y al mismo precio que debería tener en todo el territorio. Eso es ser país.