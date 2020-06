Salvador Illa, ministro de sanidad, no sigue la moda política imperante. En esta temporada primavera-verano se llevan las declaraciones agresivas, los titulares cortos e impactantes, y el continuo contraataque. Illa se niega a entrar en la subasta del "y tu más" y a responder a los ataques de la oposición. Con ocasión de su toma de posesión, se dijo que pretendía retomar la obra de otro socialista catalán que le antecedió en el cargo, Ernest Lluch, tristemente asesinado por ETA. A estas alturas, ya podemos afirmar que Illa, como Lluch, ha hecho de la reflexión y la moderación en sus palabras, el instrumento más útil para enfrentar la agresividad y la demagogia que se prodigan en estos tiempos. Recuerda a aquel Zapatero que prefería dar ejemplo a dar caña.

Quizás su formación en filosofía le haya proporcionado el bagaje intelectual para salirse del guion y no tirar, como es tan habitual, de los argumentarios preparados por los gabinetes de prensa. El caso es que da gusto oír a un ministro que habla bien de los aciertos de ministras de otro partido, al hacer determinados nombramientos, y que no usa ese tonillo mordaz tan habitual en otros políticos. Illa defiende su actuación y a sus colaboradores exponiendo con tranquilidad y agudeza datos y razonamientos. Produce tranquilidad que reflexione en voz alta, que matice lo que dice, con frases largas que enriquecen lo que expresa.

Se nota que Illa está acostumbrado a debatir sin agredir, a dar razones sin voces, a negociar con argumentos sin recurrir a otros temas y sin hacer alusiones personales, partidistas o políticas que no vienen al caso, y no están relacionadas con el tema que se está tratando. Aunque se esté en profundo desacuerdo con lo que dice el ministro, aunque le puedan criticar con otros datos y otras razones, lo que no se puede negar es que Illa representa un oasis en el magma crispado en que vive la política actual. Ojalá el estilo Illa se pudiera generalizar, cundiera su ejemplo y se pusiera de moda. Sería muy tranquilizador para la ciudadanía que los políticos fuesen conscientes de que en los tiempos que corren, la moderación y la reflexión ayudan al conjunto de la sociedad a sobrellevar la dureza de lo vivido.