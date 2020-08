¿Estrategia política?

Tengo que reconocer que en mi breve experiencia en política he sido testigo de episodios y vivencias que podrían enmarcarse bajo distintos calificativos: encomiables en algunos casos, lamentables y curiosos en otros. La vivida en la sesión plenaria del pasado 25 de este mes me produjo incluso una duda existencial, que aún a día de hoy sigue rondándome.

En el orden del día se encontraba la ansiada modificación del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana. Una modificación que se presentaba consensuada desde el año 2017 por las formaciones políticas que por entonces componían la Corporación, e incluso con algunos de sus entonces representantes sentados en ese mismo órgano plenario. Algunos miembros de la oposición llevábamos denunciando que se encontraba olvidado en un cajón de la Alcaldía, y requerimos esta actuación como irrenunciable para apoyar los presupuestos del año 2020.

Además de ser un texto consensuado por todos hace ya casi tres años, las modificaciones recogen en gran medida las reivindicaciones hechas desde las asociaciones vecinales. Y todo ello sin olvidar que nos encontramos en su fase de su aprobación inicial, lo que supone una posterior publicación, un período de alegaciones, su estudio y contestación, y una aprobación definitiva, que corresponderá también al Pleno. Lo llamativo estriba en las intervenciones de cada uno de los portavoces de los distintos grupos a la hora de valorar las modificaciones propuestas en el Reglamento, que es lo que en definitiva se debatía: su conformidad o no conformidad. Para todos supone un avance en el fomento de la participación ciudadana, así como dar forma a las aportaciones de las asociaciones vecinales y al consenso político. No hubo objeción alguna al texto, y por ello votaron a favor de su aprobación inicial. Pero he aquí que previamente Ciudadanos y PSOE solicitaron la retirada del punto del orden del día; petición a la que se adhirieron Vox y Podemos sin ni siquiera haberlo anunciado en sus intervenciones.

¿Es legítimo pedir la retirada del orden del día de un punto para a continuación votar a favor de su aprobación?¿Defendemos los intereses de la ciudad?¿hacemos oposición responsable? Si no cabe duda que el texto es necesario y positivo para la ciudad. ¿Por que tratamos de paralizar algo que es objetivamente bueno? Incluso si se tiene alguna objeción al texto, que es legítimo a pesar del consenso inicial ¿por qué no se presenta a modo de alegación posterior y no se paraliza la tramitación del expediente? En fín, juzguen ustedes mismos.