Estrenamos biblioteca

La nueva biblioteca de la calle Santos Zárate ha empezado a andar. No es fácil. Hay aún muchos anaqueles vacíos y una cierta sensación de provisionalidad. Es normal y, como indicamos la última vez que hablamos de ella, vemos ya aspectos muy positivos. Nos sigue gustando la sobriedad que le da el edificio de Langle. El blanco y la luz le proporcionan claridad, alegría, y, al mismo tiempo, el edificio tiene algo de monacal, de ese recogimiento asociado durante siglos a la lectura. Esta tarde, en una de las salas, un padre mira enciclopedias y ayuda a su hijo con los deberes. En la bebeteca una chica disfrazada de bruja entretiene a un grupo de madres sentadas en el suelo, con los niños en los brazos. Emociona ver a esos bebés tan protegidos, el empeño de los padres en lograr que sus hijos se acojan a ese mundo indefenso de la cultura.

Con todo, la biblioteca está aún por hacer y nos gustaría aportar algunas sugerencias al proyecto que ahora se inicia. Las clasificaciones profesionales no coinciden a veces con los que unos padres o los lectores comunes esperan encontrar. Para ellos es más importante la división por edades o por subgéneros: novela policiaca, humor, ciencia ficción. Todavía no hay muchos libros y algunos ya se pierden. ¿Por qué no colocar recomendaciones, pequeñas explicaciones de lectores que animen a seleccionar alguno de ellos? Sería bueno charlar de estas cuestiones con expertos en literatura infantil o juvenil -si queda alguno-, invitarlos a tomar un café de vez en cuando. Ya saben: cuatro ojos ven más que dos.

Es necesario definir bien los espacios de lectura y las salas de trabajo. Estas últimas son, sin duda, las más demandadas, pero no deben ocupar toda la biblioteca durante los exámenes. Se dice que hay un nuevo gobierno andaluz. ¿No podría la ciudad y las delegaciones diseñar un plan para ocupar colegios e institutos que atiendan estas necesidades?

La biblioteca necesita contar con un pequeño espacio movible (una pared corredera) para presentaciones. Es necesario también movilizar a los colegios de la zona para que vayan. Pero con actividades que animen, no solo para echar la mañana. Y, por favor, los sábados por la mañana no puede estar cerrada la sección infantil. Para eso, mejor cerrar un lunes.

Son solo sugerencias antes de decirles ánimo, que los comienzos son difíciles, y enhorabuena por el proyecto.