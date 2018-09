Etiquetaje inicial

Una de las primeras labores que el profesorado tiene que realizar en estas primeras clases de septiembre es la llamada "evaluación inicial". La intención es buena. Consiste en conocer el grupo asignado, además de las características de cada niña y cada niño individualmente, para establecer el punto de partida a partir del cual trabajar. Se trata de evaluar las capacidades y los conocimientos que se mantienen de entre los supuestamente trabajados o desarrollados el curso anterior.

Sin embargo, esta evaluación inicial se centra muchas veces en establecer una calificación numérica, acompañada de todo tipo de consideraciones basadas en el déficit. Chicos y chicas quedan así clasificados numéricamente nada más llegar, y se habla solo en negativo. Casi nunca se expresan las virtudes, capacidades, preferencias, gustos... La mayor de las condenas viene cuando en una de esas reuniones alguien manifiesta que "este niño es de siete", "esta niña no da más de sí", "es torpe", o "es lento". Estamos condenando de manera prematura a esas personas a que las expectativas que depositamos en ellas, se cumplan. Es algo que la psicología y la pedagogía viene demostrando desde hace al menos 50 años: las expectativas siempre se cumplen. Por eso hay que ser especialmente cuidadosos con las etiquetas que colgamos. El sistema es tan perverso que provoca en muchas ocasiones que incluso las familias asuman estas etiquetas: "no da más de sí, el pobre", "yo no valía para estudiar, y mi hijo tampoco"… o se den situaciones sangrantes como la de que el profesorado sugiera que un niño de siete años vaya a clases particulares, por poner un ejemplo real y verídico.

"Todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos siempre", decía Paulo Freire. ¿Por qué no hacer una evaluación inicial en positivo? ¿por qué no hablar también de aquello en lo que destacan, o fijarnos en aquellas cosas que "se pueden mejorar", que siempre son todas, en todas las personas? Todo el alumnado, todas nuestras hijas e hijos destacan en algo, y es labor del profesorado y las familias descubrirlo y fomentarlo. No pongamos etiquetas jamás, especialmente cuando se trata de jóvenes en formación. Les puede marcar no ya la evaluación inicial ni el curso, sino el resto de su vida. No asumamos nunca, como padres y madres, que nuestros hijos e hijas no pueden llegar a más. No les robemos el futuro.