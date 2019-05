Eugenio vuelve a clase

Eugenio Gonzálvez regresa a las aulas. Acabada su etapa política ya se le puede ver en el colegio de su pueblo con sus alumnos. Y aquellos que no lo hayan hecho pueden encontrar todo sobre su vuelta en las redes sociales. Aunque vuelve a clase, el que fuera alcalde de Gádor y Senador por el Partido Popular sigue trabajando en el mundo de la política. No en vano figura como número dos por su partido de toda la vida y quiere, veremos si lo logra o no, llegar a la Diputación y poder ser presidente en la próxima legislatura. Para ello es neesario casi cuadrar el círculo. Pero todo es posible.