Europa ha sido una realidad sometida a continuos vaivenes. La estructura que se mantuvo hasta los años treinta saltó por los aires con la Segunda Guerra Mundial. Luego, la caída de la URSS supuso un nuevo giro con la aparición de nuevos estados y alianzas. En medio se fue tejiendo un proyecto novedoso. Poco a poco, el Mercado Común se transformó en la Comunidad Europea, una entidad que no pretendía solo ordenar las relaciones económicas sino crear un sistema político unificado. Ese proyecto ha mutado con la salida de Gran Bretaña y se abre ahora otra etapa, cuyos resultados aún no podemos adivinar.

Las noticias que aquí tenemos del Brexit van siempre en la misma dirección. Vivimos en una burbuja informativa. Johnson aparece siempre como un payasete ridículo. La idea común es que locura conduce a los británicos a un precipicio y nos quedamos boquiabiertos cuando vemos que Europa les da nuevas oportunidades y el niño travieso se empecina en salir de casa.

Pero ¿y si llevan en parte razón? Estas cuestiones son siempre más complejas de lo que queremos ver. Ese sueño de Europa es también un conjunto de intereses que se nos oculta con mucha música de Beethoven. ¿Cómo entender una entidad política en la que no sabemos ni los nombres de los principales dirigentes, entre naciones con rentas y fuerzas tan dispares? El que un país absolutamente dividido como Bélgica sea el lugar elegido para mostrar la unidad europea no deja de tener un valor simbólico.

Los políticos viven en una realidad paralela y han levantado una estructura tan compleja como indescifrable. Junto a los elementos positivos, se ha creado un organismo lleno de contradicciones políticas y jurídicas en el que los enemigos del propio sistema prosperan y en el que nadie parece reflexionar sobre lo que puede ocurrir si los británicos muestran que se vive mejor fuera de la Comunidad Europea.

Mientras no haya crisis económica, la Unión Europea se mantendrá con fuerza. Pero apostar solo por más Europa, como dicen, no deja de ser un brindis al sol. No sería descabellado tener además un plan B. Pese a la burocracia establecida y sus intereses, se debe dejar abierta la posibilidad de asentar posiciones en torno al viejo Mercado Común para no construir un gigante con pies de barro que termine repentinamente con todos en el suelo.