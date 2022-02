Eva dulce, y amarga Eva

Una minúscula gota, como de sudor frío, recorría el vidrio del vaso que había dejado sobre la mesa, junto a un puñado de cartas amarillentas, mezcladas con viejas fotografías. Todas comenzaban igual: "Querido hijo mío, espero que al recibo de esta te encuentres bien, nosotros bien gracias a Dios…". Mi padre siempre me leía en voz alta las cartas de mi abuela nada más recibirlas, hacía muchos años que tuvo que salir del pueblo en busca de trabajo, y se veían poco, pero ella nunca dejó de dictar sus cartas a la vecina que amablemente las escribía con letra primorosa, ya que no sabía leer ni escribir. Nació en un tiempo difícil, y la escuela era un lujo inalcanzable para los pobres, que por cierto, eran muchos. Después de la guerra se juntó con un hombre casado, cuya esposa desapareció sin dejar huella, así que no pudo casarse con él, perdiendo su honra en el pueblo. Nada se le hacía imposible a su abuela, ella era fuerza pura, era la Eva de los presagios, la de la tormenta, la de la fuerza, la del amor… Las pocas veces que pudo disfrutar de su compañía, le transmitió una fuerza y una alegría incomparables, y a pesar de sus manos encallecidas, nunca conoció otras que la acariciasen con más delicadeza. Tuvo tantos hijos que le faltaban dedos en sus manos para contarlos, pero nunca confundió el rostro de cada uno de ellos, ni sus nombres, aunque no todos sobrevivieron a la infancia. Ese era uno de los episodios de su vida más amargos, no le importaba levantarse "al ser de día", salir al monte, recoger todo lo aprovechable: leña, moras, frutos silvestres, alcaparras, bolillas, espárragos, higos o chumbos, para volver antes de que el sol apretase para poner lo recolectado sobre la mesa, y mitigar el hambre que removía las tripas de su prole. Su abuelo hacía lo mismo, ofreciendo sus manos y su lomo a cualquiera que necesitase de su fuerza para llevar algo a casa, sin la misma fortuna unos días y otros. Pasó sus manos sobre una fotografía en blanco y negro, con los rostros desvaídos, pero perfectamente reconocibles los dos, y sintió una punzada en el pecho, ya eran personas curtidas cuando se la hicieron, aunque no tendrían mucho más de cuarenta años y ya parecían ancianos. La vejez sin embargo se hizo de rogar, y antes de que llegara, tuvieron que trabajar duro, pero salieron adelante con la fuerza de su abuela, que fue el motor de la familia. Dio un sorbo al vaso, y el dulce líquido de vino espumoso entró como un torbellino en su sangre: Eva dulce y amarga Eva, siempre Eva… La inundó el calor de tantos abrazos perdidos, que hoy amenazaban con aplastar su corazón al recibir todos juntos, mientras la abuela ausente, miraba hacia la cámara con sus ojos detenidos, como divisándola en la distancia y en el tiempo. Eva siempre, Eva…