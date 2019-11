Evitar terceras elecciones

Estamos atravesando la etapa más inestable desde que en España vivimos en democracia. Por segunda vez hemos constituido con nuestro voto un parlamento fraccionado que ofrece muchas dificultades para que nuestros representantes se pongan de acuerdo a la hora de formar gobierno. Pero a la vez que se lo hemos puesto difícil, la mayoría somos conscientes de que unas terceras elecciones empeoraría la situación. No estaría de más que, en lugar de echar leña al fuego, colaborásemos en la medida de nuestras posibilidades para salir del atolladero. Digo esto porque a cada paso que dan los dirigentes políticos que intentan llegar a un acuerdo surgen voces poniendo piedras en el camino. Cuando Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firman un documento para intentar formar un gobierno de coalición les falta tiempo a las viejas glorias socialistas para salir a escena mostrando su total discrepancia. Nada tiene de extraño tratándose de Felipe González dando muestras, una vez más, que no soporta a Pedro Sánchez, elegido presidente del PSOE por la militancia de base sin contar con su padrinazgo. En cuanto a Joaquín Leguina, José Luis Corcuera y Rodríguez Ibarra, todavía no se han dado cuenta de que son reliquias del pasado cuya influencia no traspasa los límites del quicio de la puerta de su casa. Más peligro tienen los medios de comunicación cuyo objetivo principal es ganar audiencia aunque sea a costa de aplicar el "más difícil todavía", para darle emoción al ambiente. Volviendo al pacto firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no hay cadena de televisión que no le dedique un capítulo a los reproches que se han cruzado ambos dirigentes durante la campaña, como si con ello quisieran deslegitimar el pacto suscrito. Paradójicamente son las mismas cadenas que cuando no había acuerdo entre líderes de partidos constitucionales, ponían el ejemplo de los padres de la Transición que fueron capaces de superar enfrentamientos de mayor envergadura para elaborar la Constitución. Todos sabemos los piropos que se han lanzado los líderes de los partidos que han participado en las elecciones pero, contando con eso, preferimos la reconciliación antes que una lucha permanente que impida formar gobierno y repetir las elecciones por tercera vez. Si hasta la fecha ya se han sumado otras formaciones al pacto de PSOE y UP, un gobierno de coalición entre ambos partidos, guste o no guste, es la única solución posible para evitar otras elecciones.