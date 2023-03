Excesiva ciberdelincuencia sin control

Este artículo también podría titularse filosofía de la tecnología. Las cuestiones que se pueden analizar desde una perspectiva ética o filosófica son numerosas. En la vida cotidiana a los ciudadanos les llegan enlaces peligrosos a través del correo electrónico o de la mensajería. Sucede que un número considerable de personas caen en el engaño y pierden datos importantes o dinero de su cuenta y sufren otros problemas como suplantación de la personalidad, amenazas y chantajes.

Internet es muy útil tanto en el ámbito laboral, como en el personal o creativo. También es preciso decir que el mundo ha cambiado mucho gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación. La calidad y la rapidez e intensidad de la vida cotidiana ha alcanzado niveles increíbles, si pensamos en los ritmos de vida de hace treinta años, por ejemplo. Por otra parte, los hackeos a empresas de todo tipo, tanto públicas como privadas están a la orden del día, tanto en España como en el resto de los países del mundo. A pesar de las barreras de seguridad ya preparadas e instaladas, no son suficientes en ciertos casos. Es verdad que cuerpos especializados de la policía se dedican a la lucha con la ciberdelincuencia, aunque, en mi opinión, hacen falta más medios materiales y más personal, que trabaje en estas cuestiones relacionadas con la protección de la privacidad y de la propiedad de las personas y de las empresas.

Una de las alternativas de acción posibles es la utilización generalizada de los mensajes encriptados y, en general, de la criptografía, para impedir los hackeos y luchar con mejores medios contra los ciberdelincuentes. De hecho, el aumento de los delitos causados por la ciberdelincuencia ha crecido, de forma exponencial, en los últimos lustros. No hay que olvidar que hay miles de millones de personas que usan Internet y con los robots usados de forma delictiva se puede hacer mucho daño a muchos ciudadanos.

Quizás con los ordenadores cuánticos se logre una mayor seguridad en las comunicaciones digitales o virtuales, eso dicen los expertos en estos asuntos, pero conviene mantener una actitud prudente, ante lo que va a ocurrir en el futuro próximo. Además, existe la brecha digital que es entendible que se produzca y que exista, por causa de las diferentes generaciones que conviven actualmente, al igual que en cualquier otra etapa de la historia de la humanidad.

Lo que se tiene que hacer es que los bancos y todos los organismos oficiales públicos y también las empresas o entidades privadas ofrezcan una adecuada y suficiente atención presencial a todos los ciudadanos, cuando la necesiten. La competencia digital no es algo exigible a todo el mundo, es algo deseable, pero nada más. Existe gente mayor o no, que necesita la ayuda del personal de las entidades bancarias o de los organismos públicos, para la realización de gestiones administrativas y esto será necesario siempre. La digitalización es muy útil en muchos aspectos, pero no es la panacea o la solución a todos los problemas. La atención presencial es insustituible, algo en lo que es necesario insistir. Ambos sistemas el virtual, digital o telemático y el físico o presencial pueden convivir perfectamente, ya que no son excluyentes. Son complementarios. Es como la cita previa. En algunas entidades oficiales públicas está funcionando también la atención sin cita previa y simultáneamente se llama por cita previa.

Son absolutamente necesarias las campañas informativas y de sensibilización para que toda la ciudadanía sepa como impedir, que sus ordenadores o móviles inteligentes no sean hackeados, con las consecuencias que eso produce. La seguridad en Internet cada vez requiere más precaución y prudencia. Ante la más mínimas duda, lo lógico es comunicarse directa o personalmente, con las empresas o con las entidades bancarias.

A pesar de todos estos problemas, las ventajas de la era digital son innumerables en muchos aspectos. En el campo de la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y también en las creaciones de escritores, artistas, científicos, inventores, etc. En el ámbito laboral lo digital es la vanguardia, en todos los sentidos.

De todos modos, también es necesario señalar que, una parte de la población y especialmente de los adolescentes y los jóvenes, están entrando en una dinámica que no es buena, ya que usan demasiado tiempo las pantallas de los dispositivos electrónicos cada día. Esto causa que no dispongan de tiempo suficiente para otras actividades también indispensables, como pasear, leer, estudiar, socializar, hacer deporte, dormir, etc.