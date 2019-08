Éxito, esfuerzo, sueños y fracaso

Pienso en eso tan estadounidense de que uno puede conseguir lo que se proponga si se esfuerza de verdad. Nos lo repiten tanto que hemos acabado por creérnoslo sin analizarlo. Desde luego, no es nuevo lo de que quien la sigue la consigue ni tampoco lo de prometer hasta meter. Sin embargo, así como cada refrán tiene uno contrario, esta apología del triunfo nos la han injertado sin un contrario que la amortigüe. Aspirantes a talentosos luchan, lloran y se esfuerzan en la televisión sabiendo que sólo uno llegará al triunfo; en el cine, el hombre hecho a sí mismo es un héroe cultural (salvo en "El Gran Lebowski", de los Hermanos Coen, y poco más); en el discurso oficial, cualquiera puede ser millonario, famoso o Presidente… Bueno, algo de eso sí que hay: cualquiera con más pelos en la cabeza que ideas en la sesera puede presidir allí y, de rebote, gobernarnos a todos los súbditos de su Imperio.

Hace más de dos mil años, escribió Virgilio: "un esfuerzo enorme y la presión de la adversidad lograron vencer todas las dificultades". Hablaba de las tareas del campo, de cómo la necesidad aguza el ingenio, de no tener miedo sino a la pereza, pero no de querer elevarse uno más allá de sus propias capacidades. A diferencia de Fernando Torres, Virgilio no aconsejaba desde su pedestal perseguir los sueños: era sensato y, sobre todo, pensaba antes de escribir. Para alcanzar los sueños, no basta el esfuerzo: hacen falta condiciones. El problema es que, si le damos la vuelta a la frase, quien no alcanza sus sueños será que no lo merece porque no se ha esforzado bastante. "Est modus in rebus", hay una medida para todo, escribió Horacio, el mismo que defendía la ambición de una vida mediana, no gloriosa ni humillante.

Comienza septiembre. Veremos si unos consiguen la Presidencia y otros la Vicepresidencia o si algunos nos marcharemos a la disidencia. Veremos en la Universidad a jóvenes llenos de proyectos y sueños. Les diremos que deben esforzarse para triunfar y les pondremos ejemplos de éxito y de fracaso, de trabajo y de pereza. Seguiremos reproduciendo las consignas y no nos acordaremos de Virgilio cuando, citando a Lucilio, escribió que: "no todos lo podemos todo". Como decían los estoicos, que en esto pensaron bastante, somos responsables de nuestro trabajo, no de cómo lo puedan valorar los demás. Sería bueno hacerse a la idea de que hemos nacido para vivir, no para triunfar.