Experiencia y juicio

Hace un par de meses comenté de pasada un nuevo vino de Peter Sisseck, el creador de Pingus, y prometí volver con más detalles. Como escribí entonces, compró en 2017 la bodega de Jerez donde se criaba el fino Camborio, viñas en Balbaína y Macharmudo, y acababa de sacar su primer fino, Viña Corrales, del que aun no conocía ni el precio. Ahora me acabo de enterar de sale a 36 € la botella; muy barato si lo comparamos con su Pingus (1.350 €), pero un 10% más caro que el mejor fino que conozco, La Panesa, que salió 32,50 la saca de este verano. Me pregunto si Sissek habrá conseguido que Viña Corrales sea un 10 % más bueno que La Panesa. No lo sé porque no lo he probado y será difícil que lo pruebe porque sólo ha sacado 1.200 botellas y ya deben estar en restaurantes de alto nivel y coleccionistas de medio mundo. De La Panesa sí puedo opinar ampliamente. Tuve la suerte de probarlo muy pronto, gracias a que Ángel León que me lo recomendó en su Aponiente recién abierto allá por 2007. También he catado con frecuencia, loado sea Dionisos, Tío Pepe en rama, Ynocente, Maestro Sierra, Rey Fernando, Tradición…todos ellos con ocho o diez años de crianza bajo velo de flor, igual que Camborio, de donde procede el Viña Corrales. La Panesa llega a quince años.

Así que no puedo darles mi opinión sobre Viña Corrales. No me parece correcto, a estas alturas, meterme a "influencer" al uso, de esos que se lanzan a opinar de todo sin que sepamos cuál es su formación ni su experiencia. Como dice el propio Sissek en una reciente entrevista en El País, "para llegar a juzgar un gran vino has tenido que haber probado grandes vinos de verdad". No hay otra vía para formar el gusto y, en consecuencia, tener capacidad de enjuiciar. Peter se crió con su tío y su abuelo en Burdeos oliendo grandes vinos de entre 10 y 20 años. Así que es de esperar que su fino jerezano tenga un alto nivel. Además, me consta que conoce bien La Panesa y la bodega que lo elabora, Emilio Hidalgo. Y me da en la nariz que ha sido una de sus referencias para crear su fino. En cuanto lo cate lo canto. En Almería tienen esos otros finos nombrados arriba, en restaurantes como La Costa, Terraza Carmona o Alejandro. En la capital los hay en Casa Joaquín, Salitre, Entrevinos y en la tienda Solera Ibérica. Si los hay en algún otro sitio ruego que me lo hagan saber. Gracias.