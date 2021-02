Qué es lo que hace que en una sociedad democrática se cuestione tanto la libertad de expresión? Hace tiempo que esta cuestión está entre mis reflexiones y análisis. Algo está saliendo mal en esta sociedad de presuntas personas libres. Estoy convencido. Creo que sobre la libertad de expresión ha caído la expresión de la libertad como yugo y obstáculo moral. Cuando reflexiono sobre esto último lo hago sobre formas expresivas ofensivas y sobre la ausencia del buen gusto estético en la comunicación social. Me da la impresión de que la libertad de expresión, por la que tanto se ha luchado, está contaminada por ciertas expresiones que la desmerecen. Tomemos de ejemplo el caso de un rapero que más que hacer una crítica a una institución ha alentado al odio. La libertad de expresión es otra cosa: el derecho democrático a decir lo que uno piensa. Se trata de un derecho fundamental que no puede ser castigado ni censurado, pero también es una responsabilidad: la de hacerlo sin ofensas ni amenazas al prójimo, porque si es así se convierte en un acto lesivo. Además expresarse no puede ser un acto con más relevancia social que la misma libertad. Todo lo contrario… ser libre debe anteponerse al acto expresivo, porque de lo que se trata es de ejercer como individuo y no de crear un relato performativo para aspirar a una audiencia social. Si aceptamos que la libertad es un estado moral y que su expresión es un acto social, la relación entre ambos debe ser simétrica. Sin embargo, vivimos un momento histórico donde reina la asimétrica, lo que significa que no hay valores morales en la relación que debe regir entre la libertad de expresión y la expresión de la libertad. Y eso es muy preocupante. Casi que la expresión de la libertad se ha sobrepuesto sobre la libertad de expresión. De ahí que se conviertan en actos distintos: de libertad y de agresión. Y a mí me entristece que se den más casos de agresión en esta sociedad democrática que de libertad. Me apena terriblemente y me indica que algo está muy mal y que ese algo se le ha escapado al sistema educativo. También se le ha escapado a la clase política. ¿Qué es lo que hace que en una sociedad democrática se cuestione tanto la libertad de expresión? Me pregunto de nuevo. Y en respuesta a la pregunta diré qué algunos no saben todavía qué es la libertad pero que por desgracia tampoco desean saberlo.