Extirpemos de la sociedad el machismo

No puedo escribir, sin referirme a dos acontecimientos de suma importancia, el primero ha sido la victoria en el mundial del equipo femenino de fÚtbol. Esta victoria recompensa la lucha de la mujer en España, que dura desde hace siglos. Si ya no las quemamos en las plazas públicas, tenemos aún en nuestra Sociedad individuos que las asesinan, ya van 38 desde principio de año. No olvidemos los violadores y violentos que las amedrantas diariamente. También tenemos los pretendidos “machos ibéricos”, acosadores de mujeres y en particular de mujeres de origen extranjera, ya que las consideran presas fáciles debido a su situación económica y a veces no tener “papeles”. Estos machistas son unos mediocres y repugnantes individuos, dispuestos a prostituir y prostituirse. Pero esta fauna, estierco de la Sociedad, son victimas de una cultura Judeo-cristiana que considera a la esposa como una persona obligada de continuar toda su vida junto a un ser, cual fuese sus comportamientos. Han sido cómplices por su pasividad, algunas madres, miedosas del “qué dirán”, también ciertas mujeres han durante décadas aceptado el sometimiento por razones económicas o familiares. Todo este pasado negro para la mujer está cambiando, gracia en parte a la Democracia, que España aprende a vivirla por primera vez en su Historia, también gracias a la toma de consciencia de las jóvenes mujeres que exigen ser respetadas, acceder a la cultura y puestos de trabajo. Pero aún perdura una enfermedad mental : “·El Machismo”, que se manifiesta por el racismo, la xenofobia, el patriotismo motivado por criterios racistas de banderas y cruces de una Borgoña (Francia) donde nunca el Habsburgo Carlos V nunca puso los pies. Patriotas, incultos, ignorantes de lo que fue en realidad la supuesta grandeza de España, no sabéis lo que son realmente los valores del Patriotismo. Machistas ignorantes que queréis mantener un Poder efémero siendo violentos con las mujeres y con el débil, son fuertes en grupos vociferando insultos racistas en los estadios, estos repugnantes individuos se creen intocables cuando detienen un “Poder”. Todos hemos visto como la jugadora del equipo ganador del Mundial, era forzada con un beso no deseado y se creyó más “Macho” con un gesto grosero con sus genitales, triste imagen que ha dado al mundo del Futbol de España, es un tipo de muy baja categoría. El Machista es manipulador, embustero, se dad una imagen de superioridad, cuando solo es un pobre individuo, aún quedan algunos en empresas de sectores frágiles de la economía, no respetan a sus empleadas, las acosan, más aún si son extranjeras, estos imbéciles. creen poder disfrutar del derecho de “Perna ge”. Por fin las mujeres ya no aceptan el sometimiento, la Sociedad debe acompañarlas para terminar con la lacra que es el “Machismo”, ultimo residuo de un pasado reciente poco glorioso para la Sociedad española. Yo tengo la suerte de compartir con mi compañera, todo mi cariño y amistad, con una confianza mutua y voluntaria, sin imposiciones, intercambiamos nuestras opiniones y nos enriquecemos mutuamente con nuestras largas conversaciones, mi compañera es mi complemento, en ningún momento la llamaría mi mujer, porque no me pertenece, me acompaña en mi vida y lo hace libremente y lo hará el tiempo que ella considere que yo le correspondo, el amor es una flor muy frágil que cada día se debe cuidar, la mujer no es un juguete, ni un elemento de placer, la mujer tiene un alma, unas sensibilidades que debemos comprender y aceptar su personalidad. La mujer es un elemento esencial en nuestra Sociedad y no olvidemos nunca, que venimos al Mundo del vientre de una Mujer: Por favor Machistas, no olvidéis nunca que sin la Mujer no estaríais en este Mundo. Ser Hombre se demuestra haciendo frente a los retos de la Sociedad y de la vida. No somos más hombre por tratar de subyugar a la mujer. Todos y Todas debemos repudiar al “Machismo” fuente de esclavitud y que impide el progreso a la Razón.