Extranjeros por Almería

N o negaré que si hay algo realmente interesante estos días es la crisis del PP. ¡Qué momentos nos están deparando!. Saben el dicho: los del resto de partidos son tus rivales, porque los enemigos son los del tuyo. Lo mejor del todo es que pusieron al señor ese que confundió el si con el no en la votación de la reforma laboral ( De parte de aquellos que entendemos que está bien ese complemento de las reformas anteriores, gracias Alberto) Pues bien, digo que el jueves pusieron a ese señor a llamar a todos los que son alguien en ese partido para que dedicaran tuits elogiosos a Pablo Casado. Que tuve que silenciar a ese partido en Twitter, no digo más, por la vergüenza ajena que daba tanta lisonja.

Y aquí estamos, gente que no les votamos divididos entre casadistas o Ayusers. Como en aquellos tiempos de susanismo o sanchismo. Yo ya me he decidido. Soy sanchista y ayuser. Les veo ganadores en lo suyo.

Pero bueno, no todo puede ser entretenernos con las visceralidades de la política. Pasan más cosas. Y pasa que no solo Almería ha superado el nivel de afiliación a la Seguridad Social de antes de la pandemia y más allá, sino que enero, aunque no fue el mejor mes de la serie histórica porque lo fue el pasado diciembre, la cifra se le acerca mucho con 314.854 cotizantes (recordemos de donde salen los casi 10.750 millones de la nómina mensual de las pensiones).

En Almería, el 23% de esos afiliados son extranjeros. Un porcentaje que apenas ha subido punto y medio en dos años. Entre otras cosas porque una vez nacionalizado cambias de sitio en la estadística. En total suponen 72.493 personas. Más de la mitad, 38.430 se dedican a la Agricultura y así el 68% de los trabajadores agrícolas de la provincia son extranjeros y ello nos señala su contribución al desarrollo de Almería. Que no quiere decir nada, pues uno trabaja por su salario, excepto, como bien sabemos, los políticos que lo hacen por vocación de servicio. Pero, además de conseguir un salario, es evidente que Almería necesita y en gran cantidad, a los trabajadores extranjeros.

Y como se acerca el día de la mujer, resulta llamativo que entre los trabajadores extranjeros procedentes de la Unión Europea, prácticamente la mitad sean mujeres. Por el contrario, entre los extracomunitarios, el 70% son hombres. Y así con algo que reivindicar, un acceso al empleo más igualitario entre los ciudadanos extracomunitarios, les deseo feliz semana.