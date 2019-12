FELIZ 2020

La costumbre de felicitar el año nuevo obvia que feliz, feliz, lo que se dice feliz, no va a ser. Digo, por las perspectivas con que acaba 2019. El que termina hoy ha sido, sin duda, un mal año. Un año al completo con el gobierno en funciones, que es como no tener gobierno, y que acaba con la congelación de las pensiones y de los salarios, lo que no impedirá que el coste de la vida, la cesta de la compra que se decía antes, el IPC de ahora, suba todo lo que tenga que subir -y en muchísimos casos suba mucho más- a partir de mañana mismo.

Si yo tuviera que destacar alguna cosa que caracterice a 2019 como un mal año destacaría sin dudarlo el auge de la extrema derecha en España, en Andalucía y en Almería. Y con la extrema derecha en alza, lo que ella trae: el aumento del odio y del miedo en nuestra sociedad. El odio que escupen muchos personajes extremistas a través de los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias impactantes que reporten ventas o audiencias, produce en la gente normal y corriente de la calle miedo. Ellos, naturalmente, lo saben y por eso no paran de destilar sus bilis en las páginas de algunos diarios y en los programas amarillistas de televisión. El domingo pasado, sin ir más lejos, en este mismo periódico, apareció una Tribuna espeluznante, llena de improperios e insultos contra el presidente del gobierno. ¿Qué por qué lo hacen? Desde luego, no porque piensan que así consiguen que cambie de opinión, de parecer, de posición política o de intencionalidad el político o el partido mentado, sino porque así producen miedo, y el miedo es la primera arma que esgrime el político fanático, el periodista demagogo o el conversador mendaz en su intento de minar los argumentos contrarios.

El principal reto que tiene la política el próximo año es el problema de Cataluña. Con la situación creada se ha evidenciado que la Constitución es un corsé que impide el desarrollo de la política en el sentido de la Historia. La Constitución ha resultado ser, cuarenta años después, el búnker ideológico de aquellos que no la votaron en su momento. Entonces no querían la democracia plena -hubo que legalizar al Partido Comunista en jueves santo- y ahora quieren reprimir por la fuerza en Cataluña la inevitable evolución sobre la situación autonómica actual.

Por eso yo lo que deseo para el 2020 es PAZ. Paz y sentido común. Ah, y verdadera política. Así que FELIZ 2020.