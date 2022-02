Tiene el Falcon, no el DeLorean

En los nueve minutos de comparecencia sin preguntas en Níjar, Pedro Sánchez, al referirse a la planta geotérmica, dijo que "esto no es una visita al futuro, es al presente". Si contraviniendo las órdenes los periodistas le hubieran interpelado sobre el AVE, el presidente habría contestado que "eso es una pregunta de futuro y ya he dicho que hoy he venido al presente". "¿De cuánto futuro estamos hablando?", podrían haber repreguntado los periodistas, que son muy puñeteros, y entonces la comparecencia se habría acortado a tres minutos y medio. Luego el presidente se fue al aeropuerto y antes de despegar hacia Madrid recibió en la sala de autoridades del aeródromo al alcalde de Lorca, al que había citado allí a las doce para solidarizarse con él por los intolerables sucesos acaecidos en el consistorio lorquino. ¿Que por qué no se solidarizó por videoconferencia, y le hubiera ahorrado al alcalde casi 300 kilómetros entre ida y vuelta? Bueno, hombre, donde esté el contacto humano, y además, ¿para qué queremos una sala de autoridades en el aeropuerto? Abriéndola de vez en cuando, se ventila. Luego he leído por ahí que alguno se ha quejado de que viniera en Falcon, con lo que contamina ese aparato. ¿Pero cómo iba a venir? ¿En tren? Sus asesores saben que no es tan raro que se produzca alguna avería por las llanuras manchegas y haya que proseguir el viaje en autocar, y en ese caso Sánchez habría tardado diez o doce horas en llegar a Níjar. Y eso habría sido un viaje al pasado, como son todos los viajes en tren a Almería, no al presente.

Hizo bien en venir en Falcon y si hubiera tenido el DeLorean, el famoso coche de 'Regreso al futuro', se habría presentado en la Almería de dentro de unos años con Bolaños de copiloto para inaugurar el AVE. "A ver, Félix, ¿viajamos a 2026, el año que hemos dicho que va a llegar?". "Ni de coña, presidente, mejor a 2035 para curarnos en salud". Vendrían a la Almería de ese año y comprobarían que la alta velocidad no sólo no habría llegado sino que la financiación de la segunda fase del soterramiento aún estaría pendiente de algunos flecos. "¡La paciencia que tienen estos almerienses!", exclamaría Bolaños. "¡Presidente, prográmalo para 2050, a ver!" Y entonces se pasarían. "¿Que vienen a inaugurar el AVE? ¡Pero si ya lo inauguraron hace por lo menos tres años! ¿Y ustedes quiénes son?".