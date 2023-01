La peatonalización del Paseo, la Ciudad de la Cultura, la ampliación del Parque de las Familias o el proyecto Puerto-ciudad son solo cuatro ejemplos, quizás de los más relevantes por su envergadura, de la larga lista de incumplimientos del Gobierno municipal del PP con la ciudad de Almería, encabezado primero por el señor Fernández Pacheco y, ahora, tras la marcha de éste a Sevilla, por la actual alcaldesa María Vázquez. Si yo fuese la alcaldesa, me produciría sonrojo comprobar que, tras casi culminar los cuatro años de mandato, no se ha iniciado la gran mayoría de las actuaciones que recogió el PP en el programa electoral con el que concurrió a las elecciones municipales de 2019. ¿Qué ha pasado con la celebración anual de la Feria Cofrade? ¿Y con la creación de espacios culturales para grupos de teatro y bandas de música locales? ¿Qué ha sido de las bibliotecas para La Cañada, Zapillo, Pescadería y Nueva Andalucía? ¿Qué gran dificultad ha tenido el PP para reducir los tiempos de espera de los autobuses y dotarlos de mayores frecuencias? ¿Y el itinerario ciclista de Cabo de Gata-La Almadraba? Los vecinos de Regiones siguen esperando la rehabilitación del antiguo mercado para uso vecinal y los de Los Ángeles las mejoras en el mercado municipal. ¿Y el centro de primer nivel para gimnasia rítmica que Fernández Pacheco anunció para Costacabana? Dos años seguidos ha estado dibujado este proyecto en los presupuestos y ha desaparecido por arte de magia de las cuentas municipales para 2023. La alcaldesa pone como excusa la pandemia. Esa justificación sería razonable si no fuese porque en 2019 y en 2022, dos años sin las restricciones por el Covid, el PP en el Ayuntamiento no ejecutó ni la mitad de las inversiones presupuestadas. Los almerienses le han dado muchas oportunidades al PP en la ciudad de Almería, oportunidades y confianza a la que el equipo de Gobierno, con la alcaldesa al frente, no ha respondido. El programa electoral del PSOE, que presentaremos en breves fechas, va a estar elaborado sin artificios, con los pies en la tierra. Vamos a apostar por un modelo de ciudad que priorice los barrios para que cuenten con todos los servicios básicos de los que aún carecen, por inaudito que parezca. Otra de nuestras prioridades será enfrentarnos con la valentía que no ha tenido el PP hasta ahora a los grandes retos de Almería en los próximos años: la movilidad sostenible, la limpieza, el empleo, la creación y el mantenimiento de zonas verdes o el grave problema del acceso a la vivienda, especialmente para los más jóvenes.