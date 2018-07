Falta más empleo

Con ese cierto distanciamiento que da el estar de vacaciones, leo la noticia sobre el empleo en España. Récords: de colocaciones, de reducción del paro. La tasa de desempleo nacional se queda en el 15,28%. Nosotros en el 22,53%, que no es el mejor dato en muchos años, como he oído, porque en 2016 fue menor.

Para una mejor visión del camino que aún aguarda, es bueno observar no solo la tasa de paro, aunque celebremos su descenso. Hay que ver, también, la de empleo , que indica el porcentaje de personas en edad laboral que trabajan. Por ejemplo: en el Reino Unido llegó en el segundo trimestre al 75,7%, la más alta desde que se comenzaron a recopilar datos en 1971. Esto es, en Gran Bretaña trabajan casi 8 de cada diez, el resto son desde pensionistas de incapacidad, amas de casa o estudiantes.

Comparemos esos datos con los nuestros. Según los datos de la Encuesta de Población Activa conocida el pasado jueves, en España, la tasa de empleo se situó en el 49,81%, que son 25 puntos menos que la británica y -calculo a ojo- unos 20 menos que la media europea. Respecto a Almería, la tasa de empleo está en el 45,23% y no es por el cese de actividad en la Agricultura y los almacenes, porque hace doce años estaba en el 60,5%. Y los datos del trimestre, encima, han sido buenos, teniendo en cuenta que la parte central del año, como decíamos, es el momento en que se alcanza el mayor nivel de paro. El desempleo ha bajado en 7.200 personas, mientras que el año pasado subió.

Sin embargo, este descenso del paro no procede de la creación de empleo, que no se creó nada, ya que el total de ocupados bajó en 9.900, sino por la reducción de la población activa, lo que es, digamos, normal en esta época en la provincia. Los datos del trimestre, creo, no difieren por tanto y en lo esencial de lo ya adelantado por los del Ministerio de Trabajo. La cifra de paro es la más menor desde 2008, pero la de personas trabajando es la más baja en tres años y, por tanto, la tasa de empleo también. La recuperación de ese empleo se ha estabilizado con menos personas trabajando que, por ejemplo, hace doce años (50.000 menos). Al final de año, el paro bajará y parecerá que todo va estupendo. Supongo que va de la única manera en la que puede ir, con variaciones estacionales pero una base de desempleo estructural, el suelo del paro, que en nuestra provincia estará en torno al 18%.