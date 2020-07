Faltan los Presupuestos

Ha conseguido, Pedro Sánchez, lo más importante, que España sea el segundo país más beneficiado por el realmente histórico acuerdo para la reconstrucción de la Europa pospandemia. Le ha sobrado el ridículo vídeo de la adulación de los ministros (no que lo recibieran con aplausos, sino que lo grabaran y lo mandaran a la televisión). Le falta, para ser feliz, redondear la faena sacando adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2021.

Es obligado para que lleguen los fondos europeos que los Presupuestos del Estado prorrogados, ¡que son de Montoro!, sean sustituidos por unos Presupuestos acordes con la situación y que cumplan con las orientaciones y condiciones de Bruselas sobre mercado laboral, innovación, pensiones y demás exigencias de la ortodoxia. En fin, unos Presupuestos que están en las antípodas del programa de coalición que alumbró el Gobierno PSOE-Podemos.

Y ahí radica el problema. En que la geometría variable, tan cómoda y satisfactoria cuando se trata de pactar asuntos menores, no funciona en los territorios de la gran política. Porque los llamados a protagonizar los pactos se declaran incompatibles, y lo dicen. Ciudadanos no va a apoyar unos Presupuestos con subida de impuestos, ventajas para Cataluña o perjuicios para la enseñanza concertada. Unidas Podemos ya declara expresamente que no negociará presupuestos con un partido que gobierna con la ultraderecha (no es exactamente así, pero vale). Las ministras Montero (María Jesús) y Robles replican que sí buscarán a Arrimadas. Sumar los votos de ERC sería tanto como alejar a Cs. El fracaso, esta semana, del Gobierno en el capítulo social de la comisión parlamentaria de reconstrucción ya anticipa la dificultad para desbloquear los Presupuestos.

La mejor baza de que dispone Pedro Sánchez es precisamente la debilidad de sus socios. Está tan en declive Pablo Iglesias que llevar el veto a Ciudadanos a sus últimas consecuencias en vez de adaptarse y tragar una vez más significaría romper el Gobierno y salir dando un portazo. Es lo último que le conviene. Se desconoce qué beneficio podría sacar de la espantada. En realidad, la única salida nacional y patriótica es la que precisamente no se va a producir: un gran acuerdo por la reconstrucción PSOE-PP con eventual apoyo de Cs. De ahí sí podrían salir unos Presupuestos integradores, reformistas y bien vistos n Europa. Ni PSOE ni PP los quieren.