Faltas de conocimiento y ortografía

El Ministerio de Consumo ha publicado en Facebook "Comer De Temporada", donde anima al consumo de verduras de noviembre: catorce hortalizas entre las que no se encuentran tomate, pepino, pimiento, calabacín, berenjena y judía verde, producidos en nuestras casas verdes. Las críticas del sector agroalimentario almeriense han sido unánimes, como se merece esta injusticia. Parece que este Ministerio no acaba de aceptar la calidad de la agricultura de primor bajo abrigo. En eso coincide con muchos cocineros y opinadores. Estoy harto de ver y oír, hasta a veteranos como Arguiñano, insistir en que el tomate bueno (o el pimiento) es el de verano, que es el "natural", y que el de invernadero está bien pero no tan rico. Lo malo es que también muchos consumidores, incluso almerienses, piensan lo mismo. Está claro que no conocen cómo se trabaja aquí ni el producto. Aparte de los datos económicos (20 % del total exportado por España), hay un par de "detalles" que resaltar: producimos verduras y frutas con menos consumo de agua, menos pesticidas y menos residuos que la agricultura tradicional, no ya de la española, sino de la europea. Eso en cuanto a la salud. En el sabor hemos desarrollado una espectacular gama de alimentos más sabrosos que nunca. Como muestra, este periódico está preparando un libro con 75 recetas con hortalizas y frutas de aquí. Espero que mi director no me regañe por el anticipo, pero es que el libro que hicimos en 2020 se agotó a las once de la mañana: estén atentos. Ya puestos, ahí va una receta a cuenta: brécol y coliflor gratinados con caldo de potaje. Se cuecen al vapor las flores de la coliflor y el brécol (al "dente"), se colocan en una fuente para horno, se cubren con bechamel, se espolvorea un poco de queso rallado y se gratina. Se reparte en platos individuales y se riega con un cacillo de caldo de potaje caliente. (Puede ser caldo sobrante de hacer trigo o cocido). La receta, como en el libro de 2020, es de Antonio Carmona. Fotos y textos, también de los mismos autores. Reserven su ejemplar.

Por cierto, el Ministerio escribe "brócoli" en vez de brécol, que es la palabra castellana. La RAE admite el italianismo brócoli, pero recomienda que se use el nombre español. Y otra falta de ortografía del Ministerio: escriben de temporada con mayúsculas. Hay que estudiar, muchachos, como decía Lucas López.