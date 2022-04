Familia y crisis económica

El poder adquisitivo de la ciudadanía ha sido golpeada, de nuevo, una vez más, desde la última crisis económica del año dos mil diez. El PIB se ha ido degenerando a tal nivel que presenta a estas alturas de la historia un cuarenta por cierto más endeuda que hace diez años. Y todo esto, al final, como podremos observar, lo terminaremos pagando los ciudadanos de a pie, como siempre.

El deterioro de las arcas públicas es evidente. Sírvase del último ajuste económico para subvencionar el precio de los carburantes. A pesar de la guerra de Ucrania, el barril de petróleo no ha escalado como se preveía y sigue en los números de siempre. Sin embargo, llenar el depósito de gasóleo sí se ha incrementado en un cincuenta por cierto en el último año. Las gasolineras adelante el apoyo del estado, pero no bajan el precio por litro, lo mantienen. Detrás de este giro de ayudas económicas para el ciudadano y para el sector del transporte existe algo más que unas buenas intensiones, que lo son, pero que deja al descubierto, a mi parecer dos cuestiones fundamentales: la primera, que el erario público no tiene liquidez para asumir ciertos impulsos en la economía; y, en segundo lugar, que las empresas, sobre todo las pequeñas, vuelven a endeudarse a costa del Estado. Dinamitando una vez más la parte del tejido económico más importante de una sociedad: los autónomos y las PYMES. El sector laboral más importante, que dota a la estructura social de la emancipación y de la autonomía necesaria para poder competir con los precios, la oferta y la demanda de las grandes corporaciones internacionales. Estableciendo una mercado interno fuerte y unas estructuras económicas autoeficientes e independientes.

Los Gobiernos han preparado una serie de medidas para mitigar el impacto de la subida de los precios de los productos, que en general han escalado hasta el 9,1%, en las últimas semanas. Sólo equiparable al final de los años noventa, cuando la economía española, por ejemplo, sucumbía ante los números rojos. Sin embargo, se sigue destruyendo el empleo, las pequeñas empresas, los autónomos y ejerciendo una presión impositiva que cada vez se antoja mayor y que no tiene visos de mejorar la situación de la ciudadanía.

Sin duda alguna, para revertir los datos económicos, cualquier actuación que se precie debe pasar por un plan de ajustes real, que afronte los retos del futuro y que sea capaz de dar solución y continuidad a una economía que necesita estabilidad, impulso y fiabilidad.