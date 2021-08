Una cosa es que en Cataluña haya catalano-parlantes que utilicen el idioma catalán en sus conversaciones cotidianas y otra que lo utilicen como bandera. Digo esto a raíz de la rueda de prensa que ofreció Leo Messi con motivo de su despedida. Como hemos podido observar cada vez que el famoso futbolista se pone delante de un micrófono se dirige al personal en un español con el acento argentino que conserva después de tantos años residiendo en Barcelona. A lo largo de la entrevista había periodistas de los medios de comunicación catalanes que cuando se dirigían a Messi le preguntaban en catalán. No creo que me equivoque si digo que tengo la completa seguridad de que tales periodistas saben hablar castellano y la utilización del catalán para dirigirse a un castellano-parlante la entiendo como una clara intención de demostrar su fanatismo nacionalista. Se trata de una práctica que vengo observando cada vez que un político independentista catalán es entrevistado en una televisión pública de ámbito nacional, española quiero decir. Con todos mis respetos, me parece una gilipollez. Pudiendo utilizar el castellano, como cualquier español, se expresan en catalán para remarcar sus fervorosos sentimientos patrioteros; y para que se entienda lo que dicen, las televisiones españolas suelen aplicar los correspondientes subtítulos. Cuando veo en la pantalla del televisor a uno de estos personajes marcando distancias con el idioma, pienso si merece la pena tomarse la molestia en subtitular sus intervenciones. Afortunadamente se trata de una praxis premeditada de la que no hacen uso la mayoría de los ciudadanos de Barcelona, una ciudad a la que suelo ir con cierta frecuencia y nadie se ha dirigido a mí en catalán cuando entro en una cafetería o voy de compras. Siempre que voy a Barcelona visito el Mercado de San Antonio donde puedes encontrar libros de ocasión y, sobre todo, alguna que otra rareza. Naturalmente, el noventa y nueve por ciento de los libros que se amontonan en los puestos están escritos en español. En una ocasión me compré "Tan lejos, tan cerca", la autobiografía de Adolfo Marsillach, un barcelonés que fue el creador de la Compañía Nacional de Teatro Clásico; Y fue allí donde me encontré "Mundo y formas del cante flamenco", un libro de Ricardo Molina y Antonio Mairena que hacía tiempo andaba buscando. Por mucho que se empeñen los nacionalistas acérrimos Barcelona nunca será un coto cerrado.