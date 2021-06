Muchas personas me han preguntado por qué la filosofía no atiende a este tipo de cuestiones. Y, la verdad, se merecen una respuesta. Dejando por sentado que en la respuesta se descartan las falacias, las manipulaciones, y las incoherencias, me voy a arriesgar a responder a riesgo de equivocarme a aquello sobre lo que cabe el beneficio de la duda, la minoría. La filosofía, al igual que la ciencia, busca una teoría unificada. En términos filosóficos un sistema y/o línea de pensamiento que sea capaz de dar una respuesta común a todos los fenómenos. Por esa razón de haber una respuesta sería la misma que para otro fenómeno y no una respuesta distinta. Pero a diferencia de la ciencia la filosofía no exige que los fenómenos entren en el paradigma científico y si me permiten bajo el principio de verificabilidad. Amén de ser una disciplina analítica la filosofía también es una actividad indagatoria lo que abre los presupuestos cognitivos a otras cuestiones metafísicas. Eso no significa que por ello tenga que aceptarse todo, en absoluto, ya que estamos en un momento de relativismo y escepticismo en filosofía. Aclarado esto voy a opinar en voz alta. Sobre ese poco donde cabe el beneficio de la duda creo que se da un grave error de conceptualización. Hasta ahora se etiquetan los fenómenos que aluden a fantasmas bajo paradigmas de la tradición incurriendo en anacronismos e impidiendo universalizar el hecho. Además estos se aceptan como criterios de verdad, sin más, lo cual es inmoral de cara al conocimiento. Lo ético en este caso sería admitir la existencia del hecho sin catalogación, pero aceptando la ignorancia sobre ello. Por otro lado hay incoherencias lógicas muy notables. ¿Por qué casi todos los fantasmas pertenecen al mismo periodo histórico? (Desde el siglo XVIII al presente) ¿Por qué no hay fantasmas del Paleolítico o del Neolítico? ¿Por qué estos tres siglos coinciden con la edad de oro del incialmente espiritismo y de la después llamada parasicología? Parece que el fenómeno atiende a una construcción cultural. Pero dicho esto no voy a negar el hecho. Siguiendo una reflexión agnóstica no puedo hacerlo, aunque si acusar de bloquear conceptualmente el fenómeno a aquellos que lo revisten de estética y etiquetación. De lo que se trata es que todos los fenómenos se expliquen con las mismas reglas. También se trata de admitir la ignorancia con humildad.